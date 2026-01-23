Wiemy, co dalej z karierą Ryszarda Rynkowskiego. Ostatni rok nie był dla niego łatwy

Ryszard Rynkowski występować miał jako jedna z gwiazd 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Do koncertu jednak nie doszło ze względu na wypadek samochodowy, do którego doprowadził wokalista. Jak informowała wówczas policja, artysta znajdował się w stanie nietrzeźwości.

Kilka miesięcy później Ryszarda Rynkowskiego spotkała prawdziwa tragedia, jaką była nagła śmierć żony, Edyty. W wyniku sekcji ustalono, że kobieta zmarła w wyniku niewydolności oddechowo-krążeniowej. Piosenkarz zmuszony był wtedy zrezygnować ze wszystkich zobowiązań zawodowych.

Co dalej z karierą Ryszarda Rynkowskiego?

Ze względu na trudne chwile w życiu artysty, wycofał się on całkowicie z życia publicznego oraz przestał koncertować. Teraz potwierdzono jednak, że już niebawem zamierza on powrócić na scenę, a pierwszy koncert zagra jeszcze pod koniec stycznia.

Ryszard Rynkowski po raz pierwszy po przerwie zaprezentuje się szerszej widowni 31 stycznia w pruszkowskim centrum kultury, otwierając tym samym trasę koncertową "Największe przeboje". Następnie jego występy oglądać będziemy mogli m.in. w Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Włocławku oraz Piotrkowie Trybunalskim. Potwierdzone na ten moment koncerty potrwać mają do końca kwietnia.

