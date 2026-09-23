Od śmierci legendarnej Dolly Parton minął niespełna miesiąc, a wokół jej biznesowego imperium wybuchł poważny konflikt prawny. Danny Nozell, przez wiele lat spełniający rolę menedżera artystki, w imieniu zarządzającej jej interesami firmy She's Alive LLC wniósł do sądu sprawę przeciwko siostrzeńcowi piosenkarki. Wystąpił o zakaz zbliżania się Bryana Seavera do współpracowników, w oparciu o rzekome zastraszanie ich, a także próbę wymuszania pieniędzy ze spadku po zmarłej wokalistce.

Seaver był nie tylko rodziną, lecz także szefem ochrony Dolly Parton. Stracił swoją posadę 15 września, czyli zaledwie trzy tygodnie po śmierci wokalistki. Wcześniej przez dwie dekady odpowiadał za bezpieczeństwo m.in. posiadłości czy firm gwiazdy, dziedzicząc stanowisko po swoim ojcu. To on poinformował fanów o odejściu ikony country w poruszającym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wieloletni menedżer Dolly Parton oskarża jej siostrzeńca. Ten ma własną wersję wydarzeń

Dokumenty, które Danny Nozell złożył w sądzie w Tennessee zwracają uwagę na karygodne zachowania, których miał dopuszczać się Seaver, zarówno przed, jak i po śmierci Parton. Pracownicy firmy She's Alive twierdzą, że szef ochrony groził im w wiadomościach dotyczących m.in. parku rozrywki Dollywood, zarzekając się, że zniszczy markę legendarnej wokalistki, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Domagał się pieniędzy, a jego komunikaty miały być na tyle niepokojące, że część pracowników nie pojawiała się w pracy. Inni zaczęli korzystać z prywatnej ochrony nawet w swoich domach. Po odejściu Dolly Parton konflikt rzekomo jedynie się zaostrzał.

Siostrzeniec Parton ma własną wersję wydarzeń. Wystosował specjalne oświadczenie dla TMZ, gdzie przypomniał, że jest zawodowym żołnierzem i wykonuje kontrakty związane z bezpieczeństwem, ale jednocześnie jego komunikaty do współpracowników miały nigdy nie zawierać agresywnych słów. Twierdził, że rozmowy, o których mówi się w sądzie, to prywatne dyskusje dwóch pogrążonych w żałobie mężczyzn, które określił jako "rage talk", czyli emocjonalne, gniewne wypowiedzi.

W tle sporu menedżera i siostrzeńca Dolly Parton znajduje się ogromna fortuna. Co dalej z majątkiem po zmarłej ikonie country?

W tle sporu znajduje się ogromna fortuna autorki hitu "Jolene", która ma sięgać nawet 650 mln dolarów. Testament gwiazdy i plan spadkowy nie zostały jednak ujawnione publicznie, więc dokładny podział majątku ikony pozostaje zagadką. Parton nie miała dzieci, a jej mąż zmarł w 2025 r., w związku z czym eksperci wskazywali na możliwe przekazanie datków funduszom powierniczym i fundacjom filantropijnym, które wokalistka wspierała za życia. Biznesowe imperium ikony country to jednak nie tylko pieniądze, lecz także muzyka, nieruchomości, słynne Dollywood, prawa do utworów, licencje i wiele więcej.

Warto zaznaczyć, że opisywany konflikt wieloletniego menedżera artystki i byłego szefa jej ochrony w świetle prawa nie jest jeszcze formalną "walką o spadek". Danny Nozell złożył jedynie wniosek o zakaz zbliżania się i ochronę, wskazując na bezpieczeństwo ludzi związanych z firmą Dolly Parton. Jednocześnie Bryan Seaver - pomimo zwolnienia z funkcji szefa ochrony - może dochodzić swoich praw majątkowych ze względu na osobisty udział w funduszu powierniczym DP Dean Trust.