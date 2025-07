Trippie Redd to wielka gwiazda amerykańskiego rapu. Muzyk mocno przyczynił się do spopularyzowania emo rapu oraz rage'u. Jego mixtape "A Love Letter To You 4" trafił na szczyt listy Billboard 200. Raper mimo młodego wieku ma na swoim koncie szereg wielkich hitów takich jak "Miss The Rage" (ponad 600 mln odtworzeń na Spotify), "Forever Ever" czy "Holy Smokes". Jego występ na Open'erze planowany był na 4.07 na godzinę 01:30, jednak organizatorzy poinformowali, że przez "problemy logistyczne" artysta nie będzie w stanie pojawić się w Gdyni. W zastępstwie na festiwalu pojawił się raper Otsochodzi.