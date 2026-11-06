Pod koniec sierpnia Tom Jones zakończył europejską część trasy "Come Gather Round Tour", w ramach której 23 lipca zaśpiewał w Operze Leśnej w Sopocie. Później przeniósł się do USA, jednak niespodziewanie trafił tam do szpitala UCLA Medical Center w Los Angeles. Początkowo wokalista myślał, że zachorował na grypę, ale później okazało się, że jest to poważne zapalenie płuc, miał też problemy z oddychaniem.

Pobyt w szpitalu ostatecznie potrwał tydzień, w wyniku czego część koncertów została przełożona. Na dwa dni Jones trafił na oddział intensywnej terapii. Okazało się, że jego stan był bardzo poważny.

Tom Jones myślał, że umiera

"[Pomyślałem] No cóż, to już koniec, miałeś cudowne życie, Tommy, ale teraz już się skończyło" - powiedział sir Tom podczas koncertu w Greek Theatre w Los Angeles.

Pochodzący z Walii piosenkarz podkreślił, że jego powrót do zdrowia jest zasługą opieki w UCLA.

"[W szpitalu zapytali:] Co teraz chcesz zrobić? Byłem tam przez tydzień. I powiedziałem: 'Muszę wrócić na scenę'. To jest moje miejsce. Nie mogę bez tego żyć" - zadeklarował Tom Jones w Los Angeles.

Kim jest Tom Jones?

Tom Jones to jeden z najsłynniejszych walijskich piosenkarzy. Jego kariera trwa już ponad sześć dekad, a w jej trakcie muzyk sprzedał ponad 100 milionów płyt, urzekł publiczność ponadczasowymi przebojami, swoim talentem wokalnym i charyzmą, a także został odznaczony wieloma statuetkami BRIT Awards, nagrodą Hitmaker Award przyznawaną przez amerykańską Songwriters Hall of Fame czy tytułem szlacheckim nadanym przez królową Elżbietę II.

Do największych przebojów w karierze artysty należą "It's Not Unusual", "What's New Pussycat?", "Delilah" i "Green, Green Grass of Home", wydane w drugiej połowie lat 60. Obecnie piosenkarz kojarzony jest w szczególności z hitem "Sex Bomb", powstałym w 1999 r.

Dyskografię Jonesa zamyka na ten moment album "Surrounded By Time" (2021). To dzięki niemu wokalista stał się najstarszym mężczyzną w historii, który zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów z nowym, autorskim materiałem. Miał wtedy 80 lat i 10 miesięcy, a pobił rekord ustalony wcześniej przez legendarnego Boba Dylana.

We wrześniu tego roku Jones ujawnił, że został zwolniony z funkcji trenera w programie "The Voice UK". Decyzję stacja miała uzasadniać chęcią "odświeżenia" show. Wokalista miał drugi najdłuższy staż w roli trenera (po Will.I.Amie, który pojawiał się we wszystkich edycjach).