W PRL-u Joanna Rawik była gwiazdą. Ciągnęły się za nią szokujące plotki

Joanna Szamota urodziła się 31 stycznia 1934 roku w Czerniowicach w Rumunii. "Chodziłam tam do francuskojęzycznego liceum i znałam francuski bardzo dobrze już od dziecka. Francuski był tak popularny w Rumunii, że nawet służba czy ludzie niższego stanu mówili 'dzień dobry', 'dziękuję' i inne zwroty grzecznościowe po francusku" - opowiadała później w Programie 1 Polskiego Radia. Języka polskiego nauczyła się dopiero jako 13-latka - po wojnie rodzina przeprowadziła się z Rumunii do Wrocławia.

Pierwsze kroki na scenie stawiała w latach 50., gdy dołączyła do kabaretu Kaczka, później występowała również w Studiu Teatralnym Ireny Bryskiej i Tadeusza Bryskiego w Kielcach, Teatrze Ziemi Łódzkiej czy Teatrze Objazdowym w Lublinie. W końcu trafiła do Klubu pod Jaszczurami w Krakowie i przyjęła nowy pseudonim artystyczny - Joanna Szamota stała się Joanną Rawik.

Joanna Rawik - sukcesy w kraju i zagranicą

Największe sukcesy przypadły na lata 60. To wtedy nagrywała największe przeboje, takie jak "Po co nam to było" czy "Romantyczność". Koncertowała w Czechosłowacji, Stanach, Jugosławii, Australii i Francji, reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu w Sopocie (w 1966, 1967 i 1969 roku), występowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu i czterokrotnie wyjechała z wyróżnieniem z Festiwalu w Opolu.

Po latach przyznała, że więcej zachwytów zbierała zagranicą, choćby we Francji, gdzie dziennikarzom spodobały się jej uroda oraz niski głos. "Byłam chuda i śpiewałam smutne piosenki, a zdaniem wielu polskich menedżerów, modne były wtedy wesołe blondynki z biustem" - pisała Rawik w swojej książce "Po co nam to było" z 2017 roku.

Artystka udzielała się również pisarsko - publikowała m.in. w "Twoim Stylu" i miesięczniku "Dziś". W 1991 roku wydała debiut książkowy - "Edith Piaf - hymn życia i miłości".

Joanna Rawik - burzliwe życie prywatne

Joanna Rawik dwukrotnie wychodziła za mąż - pierwszym mężem był aktor Stanisław Gronkowski, drugim natomiast Marek Petruszewicz. Jednak to inny jej związek był tematem licznych plotek.

Pod koniec lat 60. związała się z aktorem teatralnym Ignacym Gogolewskim. "To on pierwszy odkrył mnie i jako kobietę, i jako artystkę. Uświadomił mi moją duchową głębię. Oszalałam dla niego" - mówiła artystka w wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego". Z czasem okazał się jednak, że ich wspólne życie zmieniło się w koszmar - Gogolewski nie traktował partnerki poważnie i chciał ją sobie stuprocentowo podporządkować. Gdy artystka została zdradzona, związek rozpadł się, a sama Rawik zniknęła z życia publicznego. Przeszła załamanie nerwowe, próbowała również odebrać sobie życie - jak plotkowano: aż trzykrotnie.

"Mój rozpaczliwy krok - odkręcenie gazu - wynikał z tego, że nim już byłam bardzo zmęczona, a bez niego nie wyobrażałam sobie życia" - tłumaczyła w jednym z wywiadów. Wyznała też, że przeżyła wtedy śmierć kliniczną. "Miałam w swoim życiu głęboką depresję. Wiem, co to jest śmierć kliniczna. I wiem, jak mnie potem z tej śmierci klinicznej wyratowali" - mówiła w rozmowie ze Złotą Sceną. "Miałam na pierwszej stronie gazety nekrolog: 'Joanna Rawik nie żyje'. Pamiętam, Lucjan Kydryński był w Szczecinie i przeczytał w 'Expressie Wieczornym', że ja nie żyję. I to nie był fake news, tylko gorliwy dziennikarz, a mnie odratowali" - opowiadała.

Po latach artystka wspominała, że nie dowierzała, gdy czytała szokujące plotki, które czytała na swój temat po rozstaniu z Gogolewskim. "Bogusław Kaczyński mówił, że bardziej żyłam życiem osobistym niż karierą. (...) Po tym wydarzeniu dźwignęłam się. Od razu miałam kontrakty, zaczęłam dobrze zarabiać" - mówiła.

Obecnie Joanna Rawik wciąż jest aktywna - w czerwcu odbył się jej koncert "Żywe wspomnienia", z kolei na antenie Polskiego Radia można było posłuchać jej opowieści o książce "Mój łuk triumfalny", która dotyczy związków artystki ze wspomnianą rozgłośnią. Piosenkarka ma 91 lat.