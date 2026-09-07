28 sierpnia 2026 r. do rąk fanów trafił nowy, pośmiertny album Prince'a. Krążek zatytułowany został "Timeless" i znalazło się na nim aż dziesięć niepublikowanych wcześniej kompozycji legendarnego wokalisty. Nad nagraniami pracował na różnych etapach swojej trwającej 40 lat kariery.

Utwory zarejestrowano między 1977 a 2016 r. Część piosenek to wczesne dema Prince'a, inne zostały nagrane w studiu w latach 80. i 90., a jeszcze inne w latach 2000. Jedna z pozycji na "Timeless" to też koncertowa wersja "How Come You Don't Call Me Anymore?" sprzed zaledwie 10 lat.

Prince zmarł tragicznie, mając zaledwie 57 lat, w kwietniu 2016 r. Nowe wydawnictwo ukazało się przy okazji 10. rocznicy jego odejścia.

Pośmiertny album Prince'a wywołał dyskusję na temat użycia AI

Premiera "Timeless" odbiła się szerokim echem w mediach. Album promowały single "With This Tear" oraz "Stone", ale to utwór "Calabama" wywołał największe emocje wśród fanów artysty. Po jego wydaniu w sieci zaczęły bowiem pojawiać się pytania o sposób, w jaki przygotowano materiał muzyczny. Część komentujących oskarżyła twórców o wykorzystanie AI i wywołała ich do tablicy.

Słuchacze wyłapali w piosence fragment z partią syntezatora, gdzie głos Prince'a woła dwukrotnie "horns". Wokalista przywoływał tym samym sekcję dętą, którą dodano już po jego śmierci. Jak się okazuje - nie użyto przy tym narzędzi sztucznej inteligencji, a nagrano żywych muzyków i dodano kolejną warstwę linii melodycznej.

Twórcy odpierają zarzuty o użycie AI. "Chcemy wyjaśnić wszelkie wątpliwości"

Po tym, jak w mediach pojawiły się zarzuty, przedstawiciele Prince'a postanowili zabrać głos. Na Instagramie opublikowali oficjalne oświadczenie, w którym podkreślili, że przy nagrywaniu i produkcji utworów na "Timeless" nie wykorzystywali technologii AI.

"Drodzy przyjaciele, rodzino i wszyscy zainteresowani. W związku z pytaniami dotyczącymi autorstwa, czasu powstania i aranżacji utworu Prince'a 'Calabama', który znalazł się na albumie 'Timeless', chcemy przedstawić więcej informacji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. (...) Zgodnie z podejściem Prince'a do komponowania i produkcji, które stosował również przy wcześniejszych nagraniach, do pracy nad utworem zaproszono muzyków, którzy wcześniej z nim współpracowali. Ich zadaniem było zastąpienie partii syntezatora zamierzoną partią instrumentów dętych. To właśnie ta wersja 'Calabama' trafiła na album 'Timeless'" - czytamy.

Twórcy ogłosili, że do nagrania instrumentów dętych zaprosili Grega Boyera (puzon), Adriana Crutchfielda (saksofon) i Lynna Grissetta (trąbka). "Wszyscy trzej muzycy byli blisko związani z Prince'em i zostali wymienieni wśród autorów i wykonawców albumu, mimo pojawiających się twierdzeń, że było inaczej. Poza 'Calabama' na żadnym innym nagraniu z 'Timeless' nie dokonano pośmiertnych dogrywek. Oczywiście przy żadnym z utworów Prince'a nie wykorzystano sztucznej inteligencji" - ucięli spekulacje przedstawiciele legendy w opublikowanym oświadczeniu.

Przedstawiciele Prince'a zaapelowali do fanów o szacunek

Na koniec twórcy "Timeless" zaznaczyli, że w archiwach czeka jeszcze wiele niepublikowanych kawałków Prince'a, które w przyszłości mogą ujrzeć światło dzienne. Zachowały się w różnym stanie - od niedokończonych demówek po nagrane w całości kompozycje. W związku z tym przy następnych projektach przedstawiciele obiecali przekazywać więcej informacji na temat pochodzenia i prac nad materiałami. Jednocześnie zaapelowali do fanów o większy szacunek wobec zmarłego piosenkarza, jego współpracowników czy muzyków, przy okazji dyskusji na temat jego pośmiertnej twórczości.