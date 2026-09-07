W pośmiertnym albumie Prince'a fani doszukali się użycia AI. Przedstawiciele legendy zabrali głos i tłumaczą

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Niedawno ukazał się pośmiertny album Prince'a, zatytułowany "Timeless". Po premierze w sieci wybuchła dyskusja nad jednym z utworów, w którym fani doszukali się wykorzystania AI. Przedstawiciele legendarnego artysty poczuli się wywołani do tablicy i wystosowali oświadczenie. Podkreślili w nim, że dodatkowa partia w kawałku to wyłącznie zasługa żywych muzyków i żadne sztuczne technologie nie pomogły im przy tworzeniu muzycznego materiału.

Prince w fioletowej marynarce i z mikrofonem na scenie podczas występu, widoczne światła sceniczne.
28 sierpnia ukazał się pośmiertny album Prince'a, zatytułowany "Timeless"Icon and ImageGetty Images

28 sierpnia 2026 r. do rąk fanów trafił nowy, pośmiertny album Prince'a. Krążek zatytułowany został "Timeless" i znalazło się na nim aż dziesięć niepublikowanych wcześniej kompozycji legendarnego wokalisty. Nad nagraniami pracował na różnych etapach swojej trwającej 40 lat kariery.

Utwory zarejestrowano między 1977 a 2016 r. Część piosenek to wczesne dema Prince'a, inne zostały nagrane w studiu w latach 80. i 90., a jeszcze inne w latach 2000. Jedna z pozycji na "Timeless" to też koncertowa wersja "How Come You Don't Call Me Anymore?" sprzed zaledwie 10 lat.

Prince zmarł tragicznie, mając zaledwie 57 lat, w kwietniu 2016 r. Nowe wydawnictwo ukazało się przy okazji 10. rocznicy jego odejścia.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Pośmiertny album Prince'a wywołał dyskusję na temat użycia AI

Premiera "Timeless" odbiła się szerokim echem w mediach. Album promowały single "With This Tear" oraz "Stone", ale to utwór "Calabama" wywołał największe emocje wśród fanów artysty. Po jego wydaniu w sieci zaczęły bowiem pojawiać się pytania o sposób, w jaki przygotowano materiał muzyczny. Część komentujących oskarżyła twórców o wykorzystanie AI i wywołała ich do tablicy.

Słuchacze wyłapali w piosence fragment z partią syntezatora, gdzie głos Prince'a woła dwukrotnie "horns". Wokalista przywoływał tym samym sekcję dętą, którą dodano już po jego śmierci. Jak się okazuje - nie użyto przy tym narzędzi sztucznej inteligencji, a nagrano żywych muzyków i dodano kolejną warstwę linii melodycznej.

Twórcy odpierają zarzuty o użycie AI. "Chcemy wyjaśnić wszelkie wątpliwości"

Po tym, jak w mediach pojawiły się zarzuty, przedstawiciele Prince'a postanowili zabrać głos. Na Instagramie opublikowali oficjalne oświadczenie, w którym podkreślili, że przy nagrywaniu i produkcji utworów na "Timeless" nie wykorzystywali technologii AI.

"Drodzy przyjaciele, rodzino i wszyscy zainteresowani. W związku z pytaniami dotyczącymi autorstwa, czasu powstania i aranżacji utworu Prince'a 'Calabama', który znalazł się na albumie 'Timeless', chcemy przedstawić więcej informacji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. (...) Zgodnie z podejściem Prince'a do komponowania i produkcji, które stosował również przy wcześniejszych nagraniach, do pracy nad utworem zaproszono muzyków, którzy wcześniej z nim współpracowali. Ich zadaniem było zastąpienie partii syntezatora zamierzoną partią instrumentów dętych. To właśnie ta wersja 'Calabama' trafiła na album 'Timeless'" - czytamy.

Twórcy ogłosili, że do nagrania instrumentów dętych zaprosili Grega Boyera (puzon), Adriana Crutchfielda (saksofon) i Lynna Grissetta (trąbka). "Wszyscy trzej muzycy byli blisko związani z Prince'em i zostali wymienieni wśród autorów i wykonawców albumu, mimo pojawiających się twierdzeń, że było inaczej. Poza 'Calabama' na żadnym innym nagraniu z 'Timeless' nie dokonano pośmiertnych dogrywek. Oczywiście przy żadnym z utworów Prince'a nie wykorzystano sztucznej inteligencji" - ucięli spekulacje przedstawiciele legendy w opublikowanym oświadczeniu.

Przedstawiciele Prince'a zaapelowali do fanów o szacunek

Na koniec twórcy "Timeless" zaznaczyli, że w archiwach czeka jeszcze wiele niepublikowanych kawałków Prince'a, które w przyszłości mogą ujrzeć światło dzienne. Zachowały się w różnym stanie - od niedokończonych demówek po nagrane w całości kompozycje. W związku z tym przy następnych projektach przedstawiciele obiecali przekazywać więcej informacji na temat pochodzenia i prac nad materiałami. Jednocześnie zaapelowali do fanów o większy szacunek wobec zmarłego piosenkarza, jego współpracowników czy muzyków, przy okazji dyskusji na temat jego pośmiertnej twórczości.

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