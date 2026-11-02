W katastrofie odrzutowca zginęło dziewięć osób. Rzecznik Lenny'ego Kravitza zabrał głos

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W sieci pojawiły się niesprawdzone informacje, że jedną z dziewięciu ofiar katastrofy prywatnego odrzutowca w Palm Beach był Lenny Kravitz. W oświadczeniu wystosowanym dla serwisu TMZ ekipa wokalisty zdementowała te doniesienia, podkreślając, że są one całkowicie "nieprawdziwe i niepoprawne".

Lenny Kravitz podczas meczu piłkarskiego w Paryżu, 20 października 2026 r.
Lenny Kravitz podczas meczu Ligii Mistrzów między Paris Saint-Germain a FC Barceloną - Paryż, 20 października 2026 r.Pierre Suu/WireImageGetty Images

Do katastrofy prywatnego odrzutowca Learjet 60 doszło w niedzielne popołudnie w hrabstwie Palm Beach na Florydzie. Samolot stracił około 27 tys. stóp wysokości w ciągu minuty. Nagrania pokazują, że maszyna z ogromną prędkością uderzyła w ziemię i stanęła w płomieniach. Na miejscu zginęło wszystkie dziewięć osób znajdujących się na pokładzie.

Krótko po katastrofie w mediach społecznościowych zaczęła krążyć teoria, że jedną z ofiar był Lenny Kravitz. Jak do tego doszło? Z katastrofą powiązano pilotkę, która wcześniej w sieci opublikowała zdjęcie pokazujące, że latała z wokalistą podobną trasą.

Na te plotki zareagowała ekipa amerykańskiego gwiazdora, która wystosowała oświadczenie dla serwisu TMZ, podkreślając, że te doniesienia są "nieprawdziwe i niepoprawne".

Zobacz również:

Katie Melua
Pop

Katie Melua podzieliła się radosną nowiną. Gwiazda opublikowała wyjątkowe zdjęcie

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Na platformie TikTok głos zabrała też wspomniana pilotka, która zaapelowała do internautów, by przestali spekulować i rozpowszechniać dezinformacje na temat tragedii.

Jak doszło do tragedii prywatnego odrzutowca? Czytaj w serwisie GeekWeek

Dodajmy, że 18 września artysta zakończył swoją trasę zatytułowaną po prostu "Lenny Kravitz Live". W jej ramach czterokrotnie nominowany do Grammy wokalista, multiinstrumentalista, producent, obwołany "symbolem seksu" ponownie zagrał w Polsce. Koncert odbył się 16 lipca w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).

Dotychczasowy dorobek 62-latka zamyka wydany w maju 2024 r. dwunasty album studyjny "Blue Electric Light".

Ula Milewska o udziale w "TTBZ". "Mam nadzieję, że te relacje przetrwają dłużej"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze