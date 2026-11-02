Do katastrofy prywatnego odrzutowca Learjet 60 doszło w niedzielne popołudnie w hrabstwie Palm Beach na Florydzie. Samolot stracił około 27 tys. stóp wysokości w ciągu minuty. Nagrania pokazują, że maszyna z ogromną prędkością uderzyła w ziemię i stanęła w płomieniach. Na miejscu zginęło wszystkie dziewięć osób znajdujących się na pokładzie.

Krótko po katastrofie w mediach społecznościowych zaczęła krążyć teoria, że jedną z ofiar był Lenny Kravitz. Jak do tego doszło? Z katastrofą powiązano pilotkę, która wcześniej w sieci opublikowała zdjęcie pokazujące, że latała z wokalistą podobną trasą.

Na te plotki zareagowała ekipa amerykańskiego gwiazdora, która wystosowała oświadczenie dla serwisu TMZ, podkreślając, że te doniesienia są "nieprawdziwe i niepoprawne".

Na platformie TikTok głos zabrała też wspomniana pilotka, która zaapelowała do internautów, by przestali spekulować i rozpowszechniać dezinformacje na temat tragedii.

Jak doszło do tragedii prywatnego odrzutowca? Czytaj w serwisie GeekWeek

Dodajmy, że 18 września artysta zakończył swoją trasę zatytułowaną po prostu "Lenny Kravitz Live". W jej ramach czterokrotnie nominowany do Grammy wokalista, multiinstrumentalista, producent, obwołany "symbolem seksu" ponownie zagrał w Polsce. Koncert odbył się 16 lipca w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot).

Dotychczasowy dorobek 62-latka zamyka wydany w maju 2024 r. dwunasty album studyjny "Blue Electric Light".