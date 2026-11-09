Vince Neil (Mötley Crüe ) zaatakowany przez partnerkę! Kobieta trafiła za kratki

Jak wynika z ustaleń portalu "TMZ", w stanie Tennessee zatrzymano Rain Hannah pod zarzutem popełnienia wykroczenia dotyczącego napaści domowej. Partnerka Vince'a Neila, frontmana formacji Mötley Crüe, wdała się z muzykiem w agresywną wymianę zdań, która błyskawicznie przerodziła się w rękoczyny.

Według raportu policyjnego kobieta zaatakowała artystę szklaną paterą, celując w jego szyję, zdarła z niego koszulę, podrapała oraz zdemolowała wnętrze, tłukąc wazony. W odpowiedzi rockman miał złapać ją za włosy i przyciągnąć do dołu, na co partnerka zareagowała serią prób kopnięcia go w okolice krocza.

Choć zatrzymana utrzymywała przed przybyłymi mundurowymi, że została uderzona w twarz przez Neila, oględziny nie wykazały żadnych śladów przemocy potwierdzających jej wersję. Śledczy uznali kobietę za prowodyrkę oraz główną agresorkę całego zajścia, w konsekwencji czego trafiła za kratki w areszcie hrabstwa Williamson.

Skandal przed powrotem do Las Vegas

Do rodzinnego dramatu doszło w ważnym dla wokalisty momencie. Zaledwie parę tygodni wcześniej grupa Mötley Crüe ogłosiła powrót na prestiżową scenę The Colosseum at Caesars Palace w Las Vegas.

W ramach rezydentury zaplanowanej na marzec i kwiecień 2027 roku legendarni przedstawiciele glam metalu mają zagrać osiem ekskluzywnych koncertów pod szyldem "Carnival of Sins in Sin City". Nie wiadomo jeszcze, czy kłopoty w życiu osobistym frontmana wpłyną na harmonogram przygotowań do tego widowiska.