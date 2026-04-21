Viki Gabor komentuje doniesienia ws. ojca. "Podjął kroki, aby tę sytuację uporządkować"

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Polskie media obiegła 21 kwietnia br. informacja, jakoby ojciec Viki Gabor miał dopuścić się udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy metodą "na policjanta". Młoda wokalistka postanowiła odnieść się do sprawy i w social mediach opublikowała oświadczenie. Co napisała?

Viki Gabor w białej koszuli, z ciemnymi włosami w dwa kucyki, siedzi na jasnym fotelu
Viki Gabor

Viki Gabor stosunkowo niedawno podzieliła się ze swoimi fanami albumem "Spektrum uczuć", a następnie cała Polska kibicowała jej ze względu na głośny ślub z Giovannim Trojankiem. Teraz gwiazda przeżywa trudny okres, a ma to związek z medialnymi doniesieniami na temat jej ojca.

Zobacz również:

Janet Jackson i Michael Jackson w 2004 r.
Pop

Film o Michaelu Jacksonie bez jego siostry Janet. Nie chciała być obecna w produkcji

Michał Boroń
Michał Boroń

Viki Gabor opowiada o aferze ws. ojca. "Szkoda została naprawiona"

Jak donosił 21 kwietnia br. "Super Express", Dariusz G. został zatrzymany 23 czerwca 2025 roku i od tego momentu przebywał w areszcie. Według mediów, śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ojciec Viki Gabor miał wprowadzać swoje ofiary w błąd i, korzystając z niesławnej narracji "na policjanta", nakłaniać je do przekazywania gotówki.

Mężczyzna miał odpowiadać m.in. za cztery przypadki doprowadzenia innych osób do poniesienia strat finansowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za tego typu czyny grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Co więcej, postawiono mu również zarzut usiłowania oszustwa oraz próby udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co wiąże się z wyższą karą.

Nieoficjalne ustalenia wskazywały, że grupa, z którą miał być powiązany ojciec Viki Gabor, działała w kilku miastach w 2024 roku, wykorzystując znane schematy oszustw, takie jak "metoda na wnuczka" czy "na policjanta". Jak twierdzi prokuratura, mężczyzna pełnił rolę tzw. logistyka - współpracował zarówno z osobami wykonującymi telefony do potencjalnych ofiar, jak i tymi, które odbierały od nich pieniądze.

"Mogę potwierdzić, że Dariusz G. został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem była działalność polegająca na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez podszywanie się w rozmowach telefonicznych pod funkcjonariuszy policji oraz prokuratorów i nakłanianie do przekazywania środków pieniężnych oraz biżuterii. Mężczyźnie zarzucono pięć czynów: cztery dotyczące doprowadzenia do oszustwa oraz jedno usiłowanie oszustwa" - przekazała serwisowi Pudelek Ewa Antonowicz - Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Viki Gabor oraz jej management wydali oświadczenie w tej sprawie. "Z mojej wiedzy wynika, że szkoda została naprawiona, a mój tata podjął kroki, aby tę sytuację uporządkować" - napisała w sieci piosenkarka.

Oficjalne oświadczenie Viki Gabor na białym tle w formie tekstu, dotyczące publikacji związanych z jej ojcem, w którym artystka akcentuje brak prawomocnego wyroku, informuje o naprawieniu szkody przez ojca i wyraża prośbę o poszanowanie prywatności
Viki Gabor na Instagramie
Sztylety o nowym albumie: "Chcemy dodać więcej ognia"Tymoteusz HołyszINTERIA.PL
