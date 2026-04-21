Viki Gabor komentuje doniesienia ws. ojca. "Podjął kroki, aby tę sytuację uporządkować"

Viki Gabor stosunkowo niedawno podzieliła się ze swoimi fanami albumem "Spektrum uczuć", a następnie cała Polska kibicowała jej ze względu na głośny ślub z Giovannim Trojankiem. Teraz gwiazda przeżywa trudny okres, a ma to związek z medialnymi doniesieniami na temat jej ojca.

Viki Gabor opowiada o aferze ws. ojca. "Szkoda została naprawiona"

Jak donosił 21 kwietnia br. "Super Express", Dariusz G. został zatrzymany 23 czerwca 2025 roku i od tego momentu przebywał w areszcie. Według mediów, śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ojciec Viki Gabor miał wprowadzać swoje ofiary w błąd i, korzystając z niesławnej narracji "na policjanta", nakłaniać je do przekazywania gotówki.

Mężczyzna miał odpowiadać m.in. za cztery przypadki doprowadzenia innych osób do poniesienia strat finansowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za tego typu czyny grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Co więcej, postawiono mu również zarzut usiłowania oszustwa oraz próby udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co wiąże się z wyższą karą.

Nieoficjalne ustalenia wskazywały, że grupa, z którą miał być powiązany ojciec Viki Gabor, działała w kilku miastach w 2024 roku, wykorzystując znane schematy oszustw, takie jak "metoda na wnuczka" czy "na policjanta". Jak twierdzi prokuratura, mężczyzna pełnił rolę tzw. logistyka - współpracował zarówno z osobami wykonującymi telefony do potencjalnych ofiar, jak i tymi, które odbierały od nich pieniądze.

"Mogę potwierdzić, że Dariusz G. został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem była działalność polegająca na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez podszywanie się w rozmowach telefonicznych pod funkcjonariuszy policji oraz prokuratorów i nakłanianie do przekazywania środków pieniężnych oraz biżuterii. Mężczyźnie zarzucono pięć czynów: cztery dotyczące doprowadzenia do oszustwa oraz jedno usiłowanie oszustwa" - przekazała serwisowi Pudelek Ewa Antonowicz - Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Viki Gabor oraz jej management wydali oświadczenie w tej sprawie. "Z mojej wiedzy wynika, że szkoda została naprawiona, a mój tata podjął kroki, aby tę sytuację uporządkować" - napisała w sieci piosenkarka.

Viki Gabor na Instagramie Instagram @vikigaborofficial materiał zewnętrzny

