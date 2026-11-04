Jack Osbourne pojawił się w podcaście Christiny Applegate i Jamie-Lynn Sigler, które również żyją ze stwardnieniem rozsianym. W rozmowie opowiedział o tym, jak po latach podchodzi do diagnozy i dlaczego czasami nie czuje się pełnoprawnym członkiem społeczności osób z SM.

40-latek przyznał, że podczas spotkań poznaje osoby, u których objawy postępują znacznie szybciej. Niektóre z nich zdiagnozowano zaledwie rok wcześniej, a już mierzą się z poważnymi ograniczeniami.

"Jeśli mam być szczery, część mnie czuje się trochę jak oszust" - powiedział.

W jego przypadku SM nie doprowadziło dotąd do tak dużych zmian. Syn Ozzy'ego zaznaczył, że zdarzały się okresy, gdy mocniej odczuwał skutki diagnozy, jednak nadal prowadzi aktywne życie.

"Nie zatrzymało mnie i właściwie nawet szczególnie nie spowolniło. Wiem, że nie jestem oszustem, ale mam z tym wszystkim dziwną relację" - wyjaśnił.

Jamie-Lynn Sigler zwróciła uwagę, że przebieg choroby może wyglądać zupełnie inaczej u poszczególnych osób. Podkreśliła również, że wypowiedzi Osbourne'a pomagają pokazać, jak szerokie jest spektrum objawów.

Jack Osbourne usłyszał diagnozę tuż po narodzinach córki

Stwardnienie rozsiane wykryto u Jacka Osbourne'a w kwietniu 2012 roku. Kilka tygodni wcześniej na świat przyszła jego córka Pearl. 26-letni wówczas celebryta wchodził w nowy etap życia i nie wiedział, czego może spodziewać się po diagnozie.

"To była porażka. Dopiero co urodziła mi się córka i wchodziłem w nowy etap. Bałem się" - wspominał.

Osbourne przyznał, że początkowo reagował złością i zaczął podważać sens wcześniejszej walki o dobre życie. Pomogła mu rozmowa z przyjacielem poznanym podczas wychodzenia z uzależnienia.

"Możesz nie czuć się dziś świetnie, ale dziś żyjesz. Nie traktuj tego jako czegoś oczywistego" - usłyszał od przyjaciela. Jak przyznał, te słowa pomogły mu skupić się na teraźniejszości.