U2 z niespodziewanym wydawnictwem. "Wyrazy buntu i przerażenia"

Dotychczasowy dorobek grupy U2 zamyka wydana w marcu 2023 r. płyta "Songs of Surrender", zawierająca ponownie nagraną kolekcję 40 utworów z całej kariery. Wcześniej pojawiły się albumy tworzące pewną całość "Songs of Innocence" (2014) i "Songs of Experience" (2017).

Muzycy irlandzkiej formacji zapowiadali, że szykują nowy materiał, który będzie nawiązywać do rockowych korzeni.

U2 z niespodziewaną EP-ką "Days of Ash"

Późnym popołudniem w środę pojawiła się wypuszczona bez zapowiedzi EP-ka "Days of Ash", będąca "zdecydowaną odpowiedzią na bieżące wydarzenia". Wydawnictwu towarzyszy specjalne wydanie zina "Propaganda" zatytułowane "U2 - DAYS OF ASH: SIX POSTCARDS FROM THE PRESENT... WISH WE WEREN'T HERE".

"To była niesamowita frajda móc znów spotkać się w studiu we czwórkę. Materiał z 'Days of Ash' ma zupełnie inny nastrój i tematykę niż ten, który wydamy na albumie z końcem roku. Utwory z EP-ki nie mogły dłużej czekać. To wyrazy buntu i przerażenia, lament. Po nich przyjdą radosne piosenki, właśnie nad nimi pracujemy... bo choć na naszych małych ekranach codziennie widzimy znormalizowane okropieństwa, nie ma nic normalnego w tych oszałamiających czasach i musimy się im przeciwstawić, zanim znów nabierzemy wiary w przyszłość. I w siebie nawzajem. 'Jeśli masz szansę mieć nadzieję, to Twój obowiązek ją mieć...' - ten wers zapożyczyliśmy od Lei Ypi. Dobrze byłoby się też pośmiać. Dziękuję" - mówi Bono.

Perkusista Larry Mullen Jr., który w 2023 r. przeszedł operację kręgosłupa, ponownie pracował z zespołem. Podczas rezydentury w The Sphere w Las Vegas Mullena zastępował Holender Bram van den Berg.

"Kto potrzebuje od nas nowej płyty? Wszystko zależy od tego, czy tworzymy muzykę, która - naszym zdaniem - zasługuje na to, by ją usłyszano. Wierzę, że te nowe utwory dorównują naszym najlepszym dokonaniom. Dużo rozmawiamy o tym, kiedy wypuszczać nowe nagrania. Nigdy nie ma się całkowitej pewności, ale ten moment - szczególnie widząc to, co się dzieje na świecie - wydaje się odpowiedni" - podkreśla bębniarz.

"Jestem podekscytowany tymi nowymi utworami - mam poczucie, że pojawiają się we właściwym czasie" - to zdanie basisty Adama Claytona.

Gitarzysta The Edge dodaje: "Wierzymy w świat, w którym granice nie są zacierane siłą. W którym kultura, język i pamięć nie są uciszane przez strach. W którym godność narodu nie podlega negocjacjom. Ta wiara nie jest chwilowa. Nie jest polityczną modą. To fundament, na którym stoimy. I stoimy na nim razem".

Nowe nagrania dotyczą dramatycznych historii z Minneapolis ("American Obituary" - śmierć Renée Nicole Macklin Good postrzelonej z bliskiej odległości podczas pokojowego protestu), Iranu ("Song of the Future" - 16-letnia Sarina Esmailzadeh pobita na śmierć przez irańską służbę bezpieczeństwa po protestach z 2022 r) i Izraela ("One Life At A Time" dedykowany pamięci Palestyńczyka Awdaha Hathaleena zabitego w swojej wiosce na Zachodnim Brzegu przez izraelskiego osadnika Yinona Leviego w 2025 r.).

W "Yours Eternally" do Bono i Edge'a dołączają Ed Sheeran oraz Taras Topolia - ukraiński muzyk, który został żołnierzem. Wiosną 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, Bono i The Edge na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego udali się do Kijowa, by wystąpić na stacji metra. Kilka dni wcześniej Ed Sheeran skontaktował Bono z Tarasem Topolią i jego zespołem Antytila. Bono, Taras i The Edge spotkali się po raz pierwszy właśnie na peronie i od tamtej pory utrzymują przyjacielskie relacje. To właśnie Taras zainspirował "Yours Eternally" - muzyczny list od żołnierza na służbie, którego odważny i niepokorny duch odzwierciedla charakter samej Ukrainy.

Premierze utworu "Yours Eternally" towarzyszyć będzie krótki, 4,5-minutowy film dokumentalny w reżyserii ukraińskiego operatora i twórcy Ilyi Mikhaylusa. Dokument ukaże się 24 lutego - w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę. Nakręcony w grudniu 2025 roku, gdy Mikhaylus i jego ekipa podążali za 40-tysięcznym Korpusem Chartia, film ukazuje niezwykłą codzienność Aliny i jej towarzyszy broni na pierwszej linii frontu.

Wraz z EP-ką "Days of Ash" ukazuje się nowe wydanie magazynu "Propaganda", który powraca jednorazowo w formie cyfrowego zina oraz limitowanego nakładu drukowanego. 52-stronicowa publikacja zawiera wywiady z reżyserem "Yours Eternally" Ilyą Mikhaylusem, producentem Piotrem Wierziłowem oraz muzykiem i żołnierzem Tarasem Topolią.

Czterdzieści lat temu, w lutym 1986 roku, pierwszy numer "Propagandy" trafił do skrzynek pocztowych fanów U2 na całym świecie. Aspirując do poziomu ówczesnych magazynów fanowskich, "Propaganda" narodziła się z punkowej kultury zinów, która stawiała na bezkompromisową postawę, idee i dialog.

