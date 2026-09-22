"Menedżment Dead Kennedys ogłosił dziś, że u gitarzysty i współzałożyciela zespołu, East Bay Raya, zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Ray powiedział, że planuje występować z Dead Kennedys tak długo, jak mu zdrowie pozwoli, a także wyraził wdzięczność wszystkim za ich nieustające wsparcie" - czytamy na profilu amerykańskiej grupy w mediach społecznościowych.

67-letni East Bay Ray naprawdę nazywa się Raymond John Pepperell. Gitarzysta jest jedynym muzykiem Dead Kennedys, otwiera się w nowym oknie, który występował w tym zespole przez cały okres działalności (1978-1986 i od 2001).

Dead Kennedys - legenda punk rocka

W obecnym składzie punkowej legendy towarzyszą mu basista Klaus Flouride (1978-1986, 2001-2010 i od 2011 r.), wokalista Ron "Skip" Greer (od 2008 r.) i perkusista Steve Wilson (od 2023 r.).

Formacja z San Francisco zaliczana jest do najważniejszych ekip sceny punk/hard core. East Bay Ray z pierwszym wokalistą Dead Kennedys Jello Biafrą w 1979 r. założył wytwórnię Alternative Tentacles. Pod koniec lat 90. doszło do konfliktu pomiędzy Biafrą a pozostałymi muzykami, którzy oskarżyli frontmana o oszustwa i zaniżanie należnych im tantiem. Po trwającym kilka lat procesie muzykom przyznano rację, a wokalista musiał zapłacić zaległe tantiemy i odszkodowanie.

Studyjny dorobek Dead Kennedys to płyty "Fresh Fruit for Rotting Vegetables" (1980), "Plastic Surgery Disasters" (1982), "Frankenchrist" (1985) i "Bedtime for Democracy" (1986).

Po zwycięstwie w sądzie muzycy nakładem Manifesto Records wydali zremiksowane studyjne albumy.