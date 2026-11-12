Tupac Shakur, otwiera się w nowym oknie zmarł 13 września 1996 roku. Jeden z najważniejszych raperów w historii miał zaledwie 25 lat, a jego kariera trwała niespełna pięć lat.

Przypomnijmy, że raper został postrzelony 7 września 1996 roku. Tupac przebywał wówczas w Las Vegas, gdzie razem z szefem wytwórni Death Row Records Marionem "Suge'em" Knightem oglądał walkę Mike'a Tysona. Po zakończeniu gali Shakur i osoby z jego otoczenia zaatakowali w hotelu MGM Grand Orlando "Baby Lane'a" Andersona, członka gangu South Side Compton Crips. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Kilka godzin później na jednej z ulic miasta doszło do strzelaniny.

Jak ustalono, raper jechał samochodem prowadzonym przez Knighta. Kiedy zatrzymali się na czerwonym świetle, obok pojawił się biały cadillac. Z jego wnętrza padło 13 strzałów. Knight został lekko ranny, zaś Shakura trafiło kilka pocisków - jeden z nich fatalnie przebił jego płuco. Muzyk w ciężkim stanie trafił do szpitala. Zmarł sześć dni później, 13 września 1996 roku.

Choć przez kolejne lata nie postawiono zarzutów żadnej osobie, na początku września 2026 roku, niespełna dwa tygodnie przed 30. rocznicą śmierci artysty, ława przysięgłych uznała Duane'a "Keffe D" Davisa za winnego zabójstwa pierwszego stopnia. Czego dowiemy się w podkaście "The Tupac Tapes with Angie Martinez"?

Netflix pokaże nieemitowaną rozmowę z Tupakiem. Nagrano ją trzy miesiące przed tragiczną śmiercią

Jak już wiadomo, niepublikowany wcześniej w całości wywiad z Tupakiem Shakurem z 1996 roku zadebiutuje na platformie Netflix już 27 listopada 2026 roku jako czteroczęściowy wideopodcast zatytułowany "The Tupac Tapes with Angie Martinez". Rozmowę przeprowadziła dziennikarka radiowa Angie Martinez w Kalifornii, na trzy miesiące przed tragiczną śmiercią rapera w 1996 roku.

Przez blisko trzy dekady wyemitowano jedynie krótki fragment dwugodzinnego materiału. Martinez przyznała w wywiadzie dla serwisu Netflix Tudum, że nie opublikowała go w całości w latach 90. z obawy przed eskalacją przemocy i odwetem, jakie mogłyby wywołać padające tam słowa.

"Przez długi czas nie czułam się komfortowo z myślą o upublicznieniu tych taśm. W tamtej rozmowie padły słowa, które mogłyby kogoś zranić, zniszczyć relacje i dolać oliwy do ognia w sytuacji, która już wtedy była niebezpieczna. Wyemitowałam wówczas te fragmenty wywiadu, które w moim odczuciu oddawały przesłanie Paca, zwłaszcza jego chęć wyjaśnienia, że nie prowadzi wojny z całym wybrzeżem. Zdecydowałam się jednak nie publikować bardziej zapalnych części. Po śmierci Paca wszystko stało się jeszcze bardziej skomplikowane. Czułam odpowiedzialność, by chronić materiał, który nigdy nie miał być jego ostatnim słowem" - wyjaśniła dziennikarka.

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Po przeszło 30 latach i skazaniu winnego zlecenia morderstwa rapera, jego ostatni wywiad ujrzy światło dzienne. 31 sierpnia 2026 roku ława przysięgłych w Las Vegas uznała Duane'a "Keffe D" Davisa za winnego morderstwa pierwszego stopnia za zaplanowanie i zorganizowanie śmiertelnej strzelaniny z września 1996 roku.

"Zrozumiałam również, że te taśmy są częścią historii hip-hopu i nie uważam, by powinny na zawsze pozostać wyłącznie w moim posiadaniu. Różnica polega na tym, że teraz mam możliwość zaprezentowania ich w odpowiednim kontekście. Nie chodzi o to, by po prostu puścić najbardziej wybuchowe momenty i zostawić ludzi z ich reakcjami, ale by naprawdę przyjrzeć się temu, co się wtedy działo, dlaczego tak się działo i co możemy z tego dzisiaj zrozumieć inaczej" - dodała.

Cztery odcinki serii połączą archiwalne taśmy ze współczesnymi rozmowami i analizą wpływu Tupaca na kulturę hip-hopową. W programie wystąpią m.in. RZA, Joe Budden, Charlamagne Tha God, Big Boy, Lil' Cease, Monie Love, Dream Hampton oraz Matt Barnes.

Według Angie Martinez publikacja pełnego nagrania ma wyjść daleko poza samo przedstawienie jego stanowiska w konflikcie czy ujawnienie sensacyjnych faktów o innych osobach. Martinez zwraca uwagę, że przez dekady popkultura zamieniła Tupaca w pomnikowy symbol, zapominając, że w chwili śmierci miał zaledwie 25 lat. Wywiad, jak przyznaje również serwis PAP, pozwoli spojrzeć na niego jak na złożonego, niedoskonałego młodego człowieka.

"Myślę, że ludzi zaskoczy to, jak wiele emocji kryje się pod powierzchnią wszystkiego, co on mówi. Mamy tendencję do pamiętania Tupaca jako nieustraszonej, konfrontacyjnej postaci - i zdecydowanie miał w sobie tę stronę. Kiedy jednak wsłuchasz się uważniej, słyszysz też człowieka zranionego, sfrustrowanego, czującego się zdradzonym i próbującego zrozumieć wiele rzeczy, które dzieją się wokół niego" - zauważa.

"Mam nadzieję, że ludzi zaskoczy nie tylko to, co on ujawnia o innych, ale też to, co ta rozmowa ujawnia o nim samym. Mam nadzieję, że ten serial da ludziom przyzwolenie na to, by spojrzeć na niego w bardziej złożony sposób. Nie jak na świętego i nie jak na czarny charakter, ale jak na błyskotliwego, pełnego wad, głęboko ludzkiego młodego człowieka, którego życie i twórczość wciąż mogą nas tak wiele nauczyć" - przyznała.

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