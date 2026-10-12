Travis Barker przeszedł operację. Niepokojące objawy trwały tygodniami

Zdjęcia Travisa Barkera ze szpitala wzbudziły niepokój wśród jego fanów. Muzyk początkowo nie zdradził, dlaczego potrzebował pomocy lekarzy. Dopiero dzień później wyjaśnił, że od występu zagranego miesiąc wcześniej dokuczało mu drętwienie ramienia, dłoni i palców.

"Moje ramię, dłoń i palce były zdrętwiałe od koncertu, który zagrałem w zeszłym miesiącu. W poniedziałek po występie przeszedłem badanie nerwów i okazało się, że potrzebuję operacji, żeby rozwiązać ten problem" - przekazał na Instagramie.

Travis Barker chce nadal grać w swoim stylu

Ucisk nerwu łokciowego w okolicy łokcia może powodować m.in. drętwienie małego i serdecznego palca. W poważniejszych przypadkach pojawia się także osłabienie mięśni dłoni. Dla zawodowego perkusisty takie dolegliwości mogą bezpośrednio wpływać na możliwość dalszego grania.

Barker zdecydował się więc nie odkładać zabiegu. Jak wyjaśnił, zależało mu na tym, aby jak najszybciej usunąć przyczynę problemu i nie dopuścić do jego pogłębienia.

"Chciałem zająć się tym od razu i mieć to za sobą, żebym mógł jeszcze przez bardzo długi czas grać tak, jak gram. Za kilka tygodni powinno już być dobrze" - napisał.

Muzyk opublikował także zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Towarzyszyła mu żona Kourtney Kardashian, która uśmiechała się do obiektywu. Barker skomentował fotografię w swoim stylu: "Nie jestem pewien, dlaczego moja żona wygląda na tak zadowoloną".

W szpitalu pojawiła się również jego 20-letnia córka Alabama Barker.

To nie pierwszy zabieg perkusisty Blink-182

Travis Barker już wcześniej przechodził zabieg związany z urazem dłoni. W 2023 roku podczas próby uderzył się w serdeczny palec, doprowadzając do jego zwichnięcia i zerwania więzadeł.

Kontuzja wymagała operacji. Perkusista tłumaczył wówczas, że bez niej nie byłby w stanie dalej grać, a uszkodzony palec mógłby ponownie się zwichnąć. Zabieg zakończył się powodzeniem, a Barker wrócił później do koncertowania z Blink-182.

Obecna przerwa również nie powinna potrwać długo. Blink-182 nie koncertuje obecnie, a kolejne występy grupy mają rozpocząć się dopiero w czerwcu 2027 roku.