Tragiczny finał koncertu Oasis. Fan zginął na stadionie Wembley

Do tragicznego wypadku doszło tuż po zakończeniu koncertu legendarnej grupy Oasis, która po niemal 16 latach wróciła na scenę w ramach trasy Oasis Live '25. Jak poinformowała londyńska policja, zgłoszenie o poszkodowanym wpłynęło tuż po zakończeniu występu.

Apel do uczestników: "To mogło zostać nagrane"

"Stadion był zatłoczony. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele osób widziało ten incydent lub mogło przypadkowo nagrać go telefonem komórkowym" - zaznaczono w oficjalnym komunikacie.

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich uczestników koncertu o przesyłanie wszelkich materiałów - zdjęć, nagrań wideo, a także informacji, które mogą przyczynić się do ustalenia, jak doszło do tragedii.