Tomasz Lipiński jest współzałożycielem takich zespołów jak Brygada Kryzys i Fotoness. Urodził się 21 sierpnia 1955 roku. Co ciekawe, swój pierwszy koncert zagrał w wieku 23 lat. Choć jego muzyczna droga składa się z wielu artystycznych angaży i projektów, największe sukcesy świętował z założoną w 1979 roku postpunkową grupą Tilt, znaną z takich utworów jak "Runął już ostatni mur" czy "Mówię ci, że...".

Tomasz Lipiński o walce z depresją. "Wszystko wyblakło, straciłem zainteresowanie"

W 2024 roku Tomasz Lipiński udzielił wywiadu, w którym opowiedział o walce z depresją. "Ludzie, którzy nigdy nie mieli epizodów depresyjnych, nie potrafią sobie wyobrazić, czym to jest. Kiedy jest się w głębokiej depresji, to nie można sobie wyobrazić czy przypomnieć, jak to jest, kiedy się nie jest w tym straszliwym stanie" - opowiedział Lipiński rok temu w programie "100 pytań do…" w TVP Info.

"Zaczęło się coś, czego nie rozumiałem. Wszystko wyblakło, straciłem zainteresowanie, napęd. Pamiętam, że chodziłem z psem do lasu i płakałem, a pies patrzył na mnie i mnie pocieszał" - dodał muzyk, przyznając jednocześnie, że choroba odebrała mu niemal wszystko. To właśnie muzyczna pasja stała się czynnikiem, który pomógł mu w wyjściu z choroby.

"Nigdy nie chciałem być bardziej popularny, niż było to niezbędne, by móc się z tego utrzymać. Ale nie ma takiego rodzaju działalności kreatywnej i artystycznej, która wywoływałaby tak duży rezonans w ludziach, czego najlepszym przykładem jest koncert Taylor Swift. Tak zwana muzyka popularna, mimo krytyki tych, którzy zajmują się sztuką wyższą, jest szalenie istotna, bo tak wiele może dawać milionom ludzi na całym świecie. To jest magia!" - dodał Tomasz Lipiński, broniąc idei muzyki rozrywkowej.

