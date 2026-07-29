Tom Morello ujawnił szczegóły solowego albumu. "Jeśli cię to obraża, to sam sobie odpowiedz"

Nowy materiał Toma Morello łączy ciężkie, bezkompromisowe brzmienie z wyraźnym przekazem społecznym i politycznym. Artysta sięga w nim po tematy praw mniejszości i migrantów oraz globalnych napięć politycznych, a całość opiera się na jego charakterystycznym stylu gry na gitarze.
Nowy album Toma Morello: do sieci trafił kolejny singiel
Wraz z zapowiedzią albumu Morello opublikował utwór "Date Night". Piosenka opowiada prawdziwą historię trzech młodych Holenderek - sióstr Truus i Freddie Oversteegen oraz ich przyjaciółki Hannie Schaft, które podczas II wojny światowej działały jako łączniczki, sabotażystki i wykonawczynie zadań specjalnych. Wykorzystując młody wiek i niewinny wygląd, przenosiły broń, pomagały w sabotażu kolejowym i wspierały w ucieczce przed prześladowaniami.
Morello podkreśla, że to utwór o jednoznacznym wyborze moralnym. Jak powiedział: "Robię antyrasistowskie piosenki dla antyrasistów. Robię antyfaszystowskie piosenki dla antyfaszystów. I robię antynazistowskie piosenki dla antynazistów. 'Date Night' to w zasadzie piosenka z pytaniem: po której stronie stoisz? Jeśli cię to obraża, to sam sobie odpowiedz. A tak przy okazji - Roman Morello napisał do tego kapitalny riff".
Roman Morello to 15-letni syn Toma, który od kilku lat towarzyszy ojcu także na scenie. Nastolatek współtworzył pięć utworów i odpowiada za część riffów oraz solówek, wzmacniając rodzinny wymiar projektu. W nagraniach i produkcji uczestniczyli także Serj Tankian (System of a Down), irlandzkie trio Kneecap i Beartooth, a za brzmienie odpowiadali m.in. Tyler Smyth, Carl Restivo, Zakk Cervini, Dan Carey i Sam Nelson Harris.
Utwór "Adjourn It", nagrany z udziałem Serja Tankiana i Romana Morello poprzedzał premierę "Date Night". Piosenka otwarcie piętnuje rosnący rasizm i niechęć wobec imigrantów, a jej teledysk został wzbogacony materiałami z filmu "Salt of the Earth" z 1954 roku, które mają podkreślać motyw oporu wobec uprzedzeń i niesprawiedliwości.
Morello od lat łączy działalność muzyczną z wyrazistym zaangażowaniem społecznym. Organizował koncerty i wydarzenia poświęcone prawom pracowniczym, sprawiedliwości społecznej i solidarności. Mimo dominującej w ostatnich latach solowej twórczości, gitarzysta znany jest przede wszystkim ze swoich poczynań w projektach Rage Against the Machine, Audioslave oraz The Nightwatchman. Po dziś dzień uchodzi za jednego z najbardziej wpływowych gitarzystów współczesnego rocka i jednego z najbardziej jednoznacznych głosów aktywistycznych w muzyce.
Tom Morello "Everyone Gets Everything They Want": tracklista
- Beth From Electronics
- Everyone Gets Everything They Want
- Adjourn It (feat. Serj Tankian & Roman Morello)
- I Am Not Yours To Command
- Soldier In The Army Of Love
- Unconquered (feat. Kneecap)
- Date Night
- The Last Rung On The Ladder
- Everything Burns (feat. Beartooth)
- Pretend You Remember Me
- Untethered
- They Can't Kill Us All