Tom Morello ujawnił szczegóły solowego albumu. "Jeśli cię to obraża, to sam sobie odpowiedz"

Nowy materiał Toma Morello łączy ciężkie, bezkompromisowe brzmienie z wyraźnym przekazem społecznym i politycznym. Artysta sięga w nim po tematy praw mniejszości i migrantów oraz globalnych napięć politycznych, a całość opiera się na jego charakterystycznym stylu gry na gitarze.

Nowy album Toma Morello: do sieci trafił kolejny singiel

Wraz z zapowiedzią albumu Morello opublikował utwór "Date Night". Piosenka opowiada prawdziwą historię trzech młodych Holenderek - sióstr Truus i Freddie Oversteegen oraz ich przyjaciółki Hannie Schaft, które podczas II wojny światowej działały jako łączniczki, sabotażystki i wykonawczynie zadań specjalnych. Wykorzystując młody wiek i niewinny wygląd, przenosiły broń, pomagały w sabotażu kolejowym i wspierały w ucieczce przed prześladowaniami.

Morello podkreśla, że to utwór o jednoznacznym wyborze moralnym. Jak powiedział: "Robię antyrasistowskie piosenki dla antyrasistów. Robię antyfaszystowskie piosenki dla antyfaszystów. I robię antynazistowskie piosenki dla antynazistów. 'Date Night' to w zasadzie piosenka z pytaniem: po której stronie stoisz? Jeśli cię to obraża, to sam sobie odpowiedz. A tak przy okazji - Roman Morello napisał do tego kapitalny riff".

Roman Morello to 15-letni syn Toma, który od kilku lat towarzyszy ojcu także na scenie. Nastolatek współtworzył pięć utworów i odpowiada za część riffów oraz solówek, wzmacniając rodzinny wymiar projektu. W nagraniach i produkcji uczestniczyli także Serj Tankian (System of a Down), irlandzkie trio Kneecap i Beartooth, a za brzmienie odpowiadali m.in. Tyler Smyth, Carl Restivo, Zakk Cervini, Dan Carey i Sam Nelson Harris.

Utwór "Adjourn It", nagrany z udziałem Serja Tankiana i Romana Morello poprzedzał premierę "Date Night". Piosenka otwarcie piętnuje rosnący rasizm i niechęć wobec imigrantów, a jej teledysk został wzbogacony materiałami z filmu "Salt of the Earth" z 1954 roku, które mają podkreślać motyw oporu wobec uprzedzeń i niesprawiedliwości.

Morello od lat łączy działalność muzyczną z wyrazistym zaangażowaniem społecznym. Organizował koncerty i wydarzenia poświęcone prawom pracowniczym, sprawiedliwości społecznej i solidarności. Mimo dominującej w ostatnich latach solowej twórczości, gitarzysta znany jest przede wszystkim ze swoich poczynań w projektach Rage Against the Machine, Audioslave oraz The Nightwatchman. Po dziś dzień uchodzi za jednego z najbardziej wpływowych gitarzystów współczesnego rocka i jednego z najbardziej jednoznacznych głosów aktywistycznych w muzyce.

Tom Morello "Everyone Gets Everything They Want": tracklista

Beth From Electronics Everyone Gets Everything They Want Adjourn It (feat. Serj Tankian & Roman Morello) I Am Not Yours To Command Soldier In The Army Of Love Unconquered (feat. Kneecap) Date Night The Last Rung On The Ladder Everything Burns (feat. Beartooth) Pretend You Remember Me Untethered They Can't Kill Us All