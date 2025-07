To najdroższy album w historii hip hopu. Unikat został sprzedany przez amerykański rząd

W 2015 roku Wu-Tang Clan stworzył album, który od początku był skazany na status legendy. "Once Upon a Time in Shaolin" powstał jako pojedynczy egzemplarz - fizyczny nośnik zamknięty w artystycznie zdobionej kasecie, bez planów oficjalnej premiery. Umowa zakłada, że materiał nie może zostać upubliczniony aż do roku 2103. Tym samym album stał się nie tylko muzycznym projektem, ale i manifestem przeciw komercjalizacji sztuki.