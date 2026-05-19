To był ostatni utwór Freddiego Mercury'ego. Nie miał siły dokończyć nagrania

Kiedy Queen w połowie lat 70. podbijał świat dzięki "Killer Queen" i kolejnym przebojom, nikt nie przypuszczał, że grupa na zawsze zmieni oblicze rocka. Freddie Mercury wraz z Brianem Mayem, Rogerem Taylorem i Johnem Deaconem stworzyli styl, który wymykał się wszelkim schematom. Łączyli rock z operowym rozmachem, elektroniką, funkiem czy disco, a ich koncert na Live Aid do dziś uchodzi za jedno z najwybitniejszych widowisk w historii muzyki.

Pod koniec życia Mercury był już jednak cieniem dawnego siebie. Wokalista zmagał się z AIDS, choć przez długi czas ukrywał chorobę przed opinią publiczną. Mimo postępującego osłabienia nie zamierzał rezygnować z pracy w studiu. Nagrania stały się dla niego formą ucieczki od rzeczywistości.

Brian May po latach wspominał, że członkowie zespołu mieli świadomość dramatycznej sytuacji. Jak opowiadał w dokumencie "Champions Of The World", Freddie powtarzał im: "Napiszcie cokolwiek, a ja to zaśpiewam. Zostawię wam tyle materiału, ile tylko będę mógł".

"Mother Love" było najbardziej osobistym wyznaniem

Ostatnim utworem napisanym przez Mercury'ego była właśnie kompozycja "Mother Love", tworzona wspólnie z Brianem Mayem po zakończeniu prac nad albumem "Innuendo". Płyta ukazała się w lutym 1991 roku i była ostatnim studyjnym wydawnictwem Queen opublikowanym za życia wokalisty.

Tekst piosenki miał wyjątkowo intymny charakter. Mercury śpiewał o samotności, lęku i potrzebie schronienia. W jednym z najbardziej przejmujących fragmentów wykonywał słowa: "Jestem człowiekiem świata i mówią, że jestem silny, ale moje serce jest ciężkie, a nadzieja zniknęła".

Był to jeden z nielicznych momentów w twórczości Queen, gdy artysta tak otwarcie odnosił się do własnej śmiertelności. Podobny ton pojawił się wcześniej jedynie w "The Show Must Go On".

Nagrania odbywały się w Montreux w Szwajcarii, gdzie Mercury spędzał ostatnie miesiące życia. Brian May przyznał później, że studio było dla wokalisty azylem. "Kochał tworzyć muzykę. To było całe jego życie" - wspominał gitarzysta.

Freddie nie zdążył dokończyć utworu

Stan zdrowia Mercury'ego gwałtownie się pogarszał. Choć wokalista zdołał nagrać dwie pierwsze zwrotki, zabrakło mu sił, by ukończyć trzecią część utworu.

Brian May po latach opowiadał o ich ostatnim spotkaniu w studiu: "Po drugiej zwrotce powiedział: 'Nie czuję się najlepiej. Wrócę jutro i dokończymy'. Nigdy już nie wrócił".

To właśnie May przejął później obowiązek dopisania i zaśpiewania finałowej zwrotki. Jak wspominał w dokumencie "Days Of Our Lives", tekst powstawał niemal na bieżąco. "Freddie mówił: 'Dawaj mi kolejne słowa, a ja będę śpiewał'. Pisałem więc wersy na skrawkach papieru, a on nagrywał je po kilka razy".

Roger Taylor zwracał uwagę, że w trakcie utworu słychać postępujące osłabienie głosu Mercury'ego, choć wokalista wciąż imponował precyzją. Szczególnie poruszał go fragment: "Tam, w mieście, w zimnym świecie za oknem, nie chcę litości, chcę tylko bezpiecznego miejsca, by się ukryć". Perkusista określił wykonanie tego fragmentu jako "przyprawiające o dreszcze".

Symboliczne pożegnanie z Freddiem Mercurym

"Mother Love" trafiło ostatecznie na album "Made In Heaven", wydany w 1995 roku, cztery lata po śmierci wokalisty. Płyta była ostatnim studyjnym dziełem Queen i jednocześnie muzycznym hołdem dla Mercury'ego.

Finał utworu ma wyjątkowo symboliczny charakter. W kompozycji wykorzystano fragmenty wcześniejszych nagrań Queen, archiwalne ścieżki wokalne oraz urywki koncertów. Pojawia się także fragment utworu "Goin' Back", który Mercury nagrał jeszcze przed debiutem Queen na początku lat 70.

Całość zamyka odgłos płaczącego dziecka. Wielu interpretowało ten zabieg jako metaforyczne domknięcie życia artysty i jednoczesny powrót do początku jego historii.

Brian May po latach przyznał, że praca nad "Made In Heaven" była jednym z najbardziej emocjonalnych doświadczeń w historii zespołu. "To być może najlepszy album Queen, jaki stworzyliśmy. Powstawał bardzo długo i z ogromną pieczołowitością. To była prawdziwa praca z miłości" - podkreślał gitarzysta.

