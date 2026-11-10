Utwór "The Sound of Silence" w Polsce już nieodłącznie stał się jednym z symboli żałoby i nagraniem, które wywołuje łzy i wzruszenie wśród zebranych. To właśnie wersja Disturbed w styczniu 2019 r. towarzyszyła żałobie po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Również po wersję Disturbed sięgnął w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Dzisiejszej nocy najgłośniejszym dźwiękiem w Krakowie był dźwięk ciszy" - napisał po angielsku po Marszu Ciszy, który w poniedziałek wieczorem przeszedł przez Rynek Główny, by oddać hołd pamięci ofiar i rannych w sobotnim zamachu w stolicy Małopolski - zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych (sprawca zmarł w szpitalu).

Obok siebie na zaproszenie prezydenta Krakowa Łukasza Gibały stanęli premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. W marszu przeszły także tysiące Krakowian, wstrząśniętych tragedią.

"The Sound of Silence" - piosenka, która wyciska łzy

Za oryginalną wersją stoi duet Simon & Garfunkel. Piosenka powstała podczas sesji nagraniowej wiosną 1964 r., kiedy to Paul Simon i Art Garfunkel przygotowywali się do stworzenia płyty "3.A.M.".

Prace rozpoczęły się po zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 roku. Dopiero w lutym 1964 r. do melodii dopasował odpowiednie słowa. Okazało się, że pomogła mu w tym... woda z odkręconego kranu w łazience, gdzie często grywał na gitarze w ciemności. "Hello darkness, my old friend / I've come to talk with you again" - brzmi kanoniczny początek.

Materiał z płyty jednak kompletnie przepadł, bo Ameryka była właśnie w środku "Brytyjskiej Inwazji", której symbolem był występ The Beatles w telewizyjnym programie "The Ed Sullivan Show" w lutym 1964 r. Fatalna sprzedaż "3.A.M." omal nie doprowadziła do całkowitego rozpadu duetu. Panowie postanowili bowiem porzucić współpracę, a Paul Simon wyjechał do Wielkiej Brytanii.

Wiosną 1965 r. utwór "The Sound of Silence" zaczęły grać różne radiostacje w USA, co nie uszło uwadze Toma Wilsona. Producent zlecił dogranie partii gitary elektrycznej oraz sekcji rytmicznej (zaangażowani zostali muzycy wcześniej biorący udział w nagraniu utworu "Like a Rolling Stone" Boba Dylana) i doprowadził do wydania tej urockowionej wersji na singlu we wrześniu 1965 r., która późną jesienią w końcu zadebiutowała na liście "Billboardu".

Paul Simon był "przerażony" nową wersją

Co ciekawe, o sprawie początkowo nic nie wiedzieli Paul Simon i Art Garfunkel, którzy nawet nie zostali poinformowani o nowej wersji. O sukcesie singla Simon dowiedział się w Danii, gdzie w magazynie "Billboard" zobaczył swój utwór w zestawieniu. Po kilku dniach radosną nowiną podzielił się z Garfunkelem i wkrótce zdecydował się na powrót do Stanów, by odnowić współpracę z duetem.

Podobno pierwsze reakcje Simona na nową wersję nie były zachęcające. "Był przerażony, gdy po raz pierwszy to usłyszał, gdy sekcja rytmiczna w pewnym momencie zwalniała, by dopasować się do wokali Paula i Artiego" - mówił jego przyjaciel Al Stewart. Mniej obiekcji miał Garfunkel, który uważał, że "coś" z tego może być.

W styczniu 1966 r. "The Sound of Silence" był już na szczycie, na dwa tygodnie zamieniając się miejscami z "We Can Work It Out" The Beatles. "To czysty rock'n'roll" - zachwycali się singlem Simon & Garfunkel dziennikarze.

Namówiony przez wytwórnię Columbia duet na szybko przygotował album zatytułowany "Sounds of Silence", który miał zdyskontować sukces singla. Płyta w większości zawierała nowe wersje utworów nagranych przez Simona w Anglii na jego solowy album "The Paul Simon Songbook" z 1965 r. Jedynymi w pełni nowymi kompozycjami były "Blessed" i "We've Got a Groovy Thing Goin'".

Dwa lata po premierze albumu tytułowe nagranie dostało drugie życie za sprawą ścieżki dźwiękowej do kultowego filmu "Absolwent" Mike'a Nicholsa z popisową rolą Dustina Hoffmana. W sumie ten utwór w filmie pojawia się aż trzykrotnie.

Disturbed: Wyrzutek w świecie pełnym chaosu

Nowe życie "The Sound of Silence" dostał pod koniec 2015 r. za sprawą metalowej grupy Disturbed. "Potężny występ u Conana. Pierwszy raz mogłem zobaczyć, jak wykonujesz go na żywo. Świetnie. Dzięki" - napisał w mejlu do wokalisty grupy Davida Draimana Paul Simon po występie zespołu w telewizyjnym programie Conana O'Briena.

"Ten tekst zawsze przemawiał do mnie odkąd miałem z nim pierwszy kontakt jako dziecko. Tak samo do Mike'a (Wengrena, perkusisty Disturbed - przy. red.). Jeśli wsłuchasz się w zawiłość tego tekstu, zorientujesz się, że mówi on o osobie, która wita się z ciemnością, czuje się wyrzutkiem w świecie pełnym chaosu, jak ktoś, kto jest introwertykiem w świecie ekstrawertyków" - opowiadał o tekście wokalista Disturbed.