Taylor Swift przerwała milczenie ws. koncertów w Wiedniu. Poruszyła fanów
W sierpniu zeszłego roku Taylor Swift musiała odwołać swoje trzy koncerty w Wiedniu. Powodem miało być zagrożenie zamachem, do którego na szczęście nie doszło. Jak się okazało, wszystko planował nastoletni chłopak, który niedawno usłyszał wyrok.
Trasa "The Eras Tour" Taylor Swift wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie. Artystka planować musiała po kilka występów w jednym miejscu, by zapewnić wszystkim chętnym szansę zobaczenia jej na żywo. Nie inaczej było w Wiedniu, gdzie piosenkarka znana z hitów takich jak "Lover", "Cruel Summer" czy "Shake It Off" zaplanowane miała aż trzy koncerty. Powodem był nieudany zamach, co wywołało w mediach ogromne poruszenie. Zdarzenie planował 16-letni obywatel Syrii mieszkający w Niemczech. Młody chłopak został złapany oraz skazany przez sąd w Berlinie.
Skazano osobę stojącą za nieudanym zamachem na koncercie Taylor Swift
Szesnastoletni Mohamed A został skazany na 18 miesięcy w zawieszeniu na mocy prawa karnego dla nieletnich. Syryjczyk przyznał się w pełni do stawianych mu zarzutów. Jak informowała prokuratura, chłopiec został bardzo mocno zindoktrynowany przez propagandę tzw. Państwa Islamskiego w sieci. W ataku pomagał dwóm innym osobom.
Koncerty Taylor Swift w Wiedniu miały przyciągnąć około 200 tys. fanów. W momencie, w którym policja otrzymała informacje o potencjalnym zagrożeniu, wszystkie trzy występy zostały odwołane. Dzięki szybkim reakcjom do ataku nie doszło i nikomu nie stała się krzywda.
Aresztowano wtedy trzy młode osoby. Głównym podejrzanym w sprawie jest 19-letni Beran A pochodzący z Austrii, który obecnie przebywa w areszcie. W jego domu znaleziono materiały bezpośrednio łączące go ze sprawą. Drugi podejrzany został zwolniony bez zarzutów. W chwili zatrzymania miał 17 lat.
Taylor Swift odniosła się do całej sytuacji na swoim Instagramie, pisząc: "Odwołanie naszych koncertów w Wiedniu było druzgocące. Ale jestem też bardzo wdzięczna władzom, bo dzięki nim opłakiwaliśmy koncerty, a nie ludzkie życie. Chcę to jasno powiedzieć: nie zamierzam publicznie komentować sytuacji, jeśli mogłoby to sprowokować osoby chcące skrzywdzić fanów. W takich przypadkach milczenie jest wyrazem powściągliwości i poczekaniem na właściwy moment. Moim priorytetem było bezpieczne zakończenie trasy po Europie i z ulgą mogę powiedzieć, że tak się stało".