Taylor Swift ponownie krytykuje byłego chłopaka. Fani łączą kropki

W piątek 25 września do serwisów streamingowych trafiła rozszerzona wersja piętnastej płyty Taylor Swift. Obok "Cleveland!", "Pink Clouding" i "Babylon" znalazł się na niej promowany jako singel "Patient Zero, otwiera się w nowym oknie".

Tytuł oznacza pierwszą osobę, u której wykryto zakażenie podczas epidemii. Swift przenosi to określenie na grunt relacji damsko-męskich. Stawia się w roli kobiety, która jako pierwsza przekonała się, jaki naprawdę jest jej były partner, a teraz rozpoznaje podobne zachowania w jego kolejnym związku.

W tekście pojawiają się odniesienia do pozorów, pod którymi bohater ukrywa swoją prawdziwą naturę. Piosenkarka zwraca się bezpośrednio do kobiety związanej wcześniej z tym samym mężczyzną i zapewnia, że rozumie jej sytuację.

O kim opowiada "Patient Zero"?

Taylor Swift nie zdradziła, czy za tekstem stoi konkretna historia. Fani natychmiast zaczęli jednak dopasowywać jego treść do głośnych związków gwiazdy.

Najczęściej powtarza się nazwisko Joe Jonasa. Swift spotykała się z nim w 2008 roku. Gdy w 2023 roku rozpadło się jego małżeństwo z Sophie Turner, aktorka kilkukrotnie pojawiała się publicznie u boku piosenkarki. To właśnie ich znajomość sprawiła, że część słuchaczy uznała "Patient Zero" za wiadomość skierowaną do Turner.

Inni doszukują się w utworze odniesień do Joego Alwyna, Matty'ego Healy'ego albo Johna Mayera. Możliwe również, że wokalistka połączyła kilka historii i nie opisuje żadnego z byłych partnerów wprost.

Dakota Johnson i Colin Farrell w teledysku Taylor Swift

Dzień przed premierą Swift pokazała 13-sekundową zapowiedź klipu do "Patient Zero". W nagraniu pojawili się Dakota Johnson oraz Colin Farrell, co jeszcze bardziej podsyciło zainteresowanie premierą.

O singlu dyskutowano już wcześniej za sprawą jego okładki. Część internautów uznała, że zdjęcie zostało zbyt mocno wyretuszowane. Pojawiły się nawet komentarze, że fotografia przypomina obraz przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji.

Krytykę wywołała także decyzja o przygotowaniu trzech osobnych wydań fizycznych. Wersje standardowa, akustyczna i fortepianowa znalazły się na oddzielnych płytach, zamiast trafić na jedno wydawnictwo. Po premierze dyskusja zeszła jednak na dalszy plan. Fani Swift ponownie próbują rozstrzygnąć, czy piosenkarka właśnie dopisała kolejny rozdział do historii jednego ze swoich dawnych związków.