Trasa "The Eras Tour" Taylor Swift wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie. Artystka planować musiała po kilka występów w jednym miejscu, by zapewnić wszystkim chętnym szansę zobaczenia jej na żywo. Nie inaczej było w Wiedniu, gdzie piosenkarka znana z hitów takich jak "Lover", "Cruel Summer" czy "Shake It Off" zaplanowane miała aż trzy koncerty. Powodem był nieudany zamach, co wywołało w mediach ogromne poruszenie. Zdarzenie planował obywatel Syrii, mieszkający w Niemczech. Młody chłopak został złapany oraz skazany przez sąd w Berlinie. Teraz na jaw wyszły kolejne informacje.

Skazano osobę stojącą za nieudanym zamachem na koncercie Taylor Swift

Mohamed A. został skazany na 18 miesięcy w zawieszeniu na mocy prawa karnego dla nieletnich. Syryjczyk przyznał się w pełni do stawianych mu zarzutów. Jak informowała prokuratura, chłopiec został bardzo mocno zindoktrynowany przez propagandę tzw. Państwa Islamskiego w sieci. W ataku pomagał dwóm innym osobom.

Koncerty Taylor Swift w Wiedniu miały przyciągnąć około 200 tys. fanów. W momencie, w którym policja otrzymała informacje o potencjalnym zagrożeniu, wszystkie trzy występy zostały odwołane. Dzięki szybkim reakcjom do ataku nie doszło i nikomu nie stała się krzywda.

Aresztowano wtedy trzy młode osoby. Głównym podejrzanym w sprawie był 19-letni ówcześnie Beran A. pochodzący z Austrii, który od miesięcy przebywa w areszcie. W jego domu znaleziono materiały bezpośrednio łączące go ze sprawą. Drugi podejrzany został zwolniony bez zarzutów. W chwili zatrzymania miał 17 lat.

Taylor Swift odniosła się do całej sytuacji na swoim Instagramie, pisząc: "Odwołanie naszych koncertów w Wiedniu było druzgocące. Ale jestem też bardzo wdzięczna władzom, bo dzięki nim opłakiwaliśmy koncerty, a nie ludzkie życie. Chcę to jasno powiedzieć: nie zamierzam publicznie komentować sytuacji, jeśli mogłoby to sprowokować osoby chcące skrzywdzić fanów. W takich przypadkach milczenie jest wyrazem powściągliwości i poczekaniem na właściwy moment. Moim priorytetem było bezpieczne zakończenie trasy po Europie i z ulgą mogę powiedzieć, że tak się stało".

Nowe fakty ws. anulowanych występów Taylor Swift w Wiedniu. Grożą mu lata odsiadki

Oskarżony, dzisiaj już 21-letni obywatel Austrii znany jako Beran A., zgodnie z austriackimi przepisami o ochronie prywatności, usłyszał zarzuty dotyczące m.in. przestępstw terrorystycznych i przynależności do organizacji terrorystycznej. Grozi mu kara do 20 lat więzienia. Przypomnijmy, iż mężczyzna od sierpnia 2024 roku przebywa w areszcie.

Anna Mair, jego obrończyni, powiedziała we wtorek 28 kwietnia br., iż jej klient przyznał się do zarzutów związanych z zamachem na koncert. "Oczywiście, głęboko tego żałuje" - przekazała przed sądem, dodając, że jej klient "mówi, że to był największy błąd w jego życiu".

Austriackie media podały, że mężczyzna przyznał się również do przynależności do organizacji terrorystycznej. Beran A. stoi przed sądem wraz z Ardą K., której pełne imię i nazwisko również nie zostało ujawnione. Wraz z trzecim mężczyzną grupa planowała przeprowadzić jednoczesne ataki w Arabii Saudyjskiej, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas Ramadanu w 2024 roku w imieniu Państwa Islamskiego. Beran A. i Arda K. nigdy nie przeprowadzili zaplanowanych ataków.

Tylko Beran A. został oskarżony w związku z planowanym koncertem. Nie przyznał się do zarzutów dotyczących spisku mającego na celu przeprowadzenie jednoczesnych ataków w innych lokalizacjach.

Mężczyzna, jak ujawniono w sądzie, chciał zaatakować nożami lub domowej roboty materiałami wybuchowymi widzów zgromadzonych przed stadionem Ernst Happel - do 30 000 osób każdej nocy, a kolejne 65 000 wewnątrz obiektu. Podejrzany chciał "pozbawić życia jak najwięcej osób", poinformowały władze w 2024 roku i potwierdziły to teraz, w czasie procesu z 28 kwietnia br.

