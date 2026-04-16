Taylor Momsen trafiła do szpitala. Została ugryziona przez pająka

Do zdarzenia doszło w Meksyku, gdzie zespół przygotowywał się do kolejnego występu. Taylor Momsen początkowo nie zamierzała odwoływać koncertu i w charakterystycznym dla siebie stylu uspokajała fanów.

"Szpital dziś, koncert jutro. Jadowite pająki to nie żarty, ale show musi trwać. Do zobaczenia jutro, Meksyk!" - napisała w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie nogi z widocznym śladem ukąszenia.

Sytuacja jednak szybko wymknęła się spod kontroli. W kolejnych godzinach artystka trafiła do szpitala, gdzie została na noc. Reakcja organizmu była poważna, a wysypka zaczęła rozprzestrzeniać się od kostki aż w kierunku kolana.

"Albo jednak spędzę noc w szpitalu… Dziękuję wspaniałym lekarzom, oni wiedzą, co robią" - przekazała fanom.

Na nagraniach udostępnionych w sieci widać, jak wokalistka trafia na oddział na noszach. Nie zabrakło też czarnego humoru.

"Kiedy pojawią się moje supermoce? To właśnie chciałabym wiedzieć" - żartowała.

"To nie byłaby ta trasa bez ugryzienia"

Momsen sama zauważyła, że sytuacja zaczyna przypominać niepokojącą tradycję. W jednym z wpisów podsumowała zdarzenie z ironią.

"Wygląda na to, że to nie byłaby trasa z AC/DC, gdybym nie została ugryziona. Tym razem ogromny pająk postanowił mnie ugryźć, a jego jad dał się we znaki całemu organizmowi. Lekarze w Meksyku musieli zastosować odpowiednie leczenie przed koncertem. Dopisuję to do listy. Spider-Woman? Batgirl?" - napisała.

Nietoperz na scenie i dwa tygodnie zastrzyków

To nie pierwszy raz, gdy artystka znalazła się w podobnej sytuacji podczas trasy z AC/DC. W 2024 roku, w trakcie koncertu w Sewilli, doszło do równie niecodziennego incydentu.

"To był prawdziwy rockandrollowy moment. W Sewilli, podczas 'Witches Burn', na scenę wleciał nietoperz i uczepił się mojej nogi. Nie miałam pojęcia, co się dzieje, dopóki publiczność nie zaczęła krzyczeć i wskazywać. Był uroczy, ale tak - ugryzł mnie, więc przez dwa tygodnie musiałam przejść odpowiednią profilaktykę" - relacjonowała później.

Po tamtym zdarzeniu wokalistka zyskała przydomek "Batgirl", nadany przez personel medyczny.

Mimo groźnie wyglądającej sytuacji i konieczności hospitalizacji, wszystko wskazuje na to, że Momsen nie zamierza przerywać tournée. Zespół The Pretty Reckless kontynuuje koncerty u boku AC/DC, a kolejne występy zaplanowano w Europie, m.in. w Niemczech.

Blanka wspomina w "The Voice Kids" wyjazd do Grecji. "Ledwo mnie uratowali" materiały prasowe