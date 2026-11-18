Po miesiącach pojawiających się doniesień i medialnych domysłów wyszło na jaw, że w legendarną rolę Jamesa Bonda wcieli się tym razem Robert Pattinson. Aktor przejmie tym samym słynną rolę po Danielu Craigu, który przez lata występował w kolejnych odsłonach filmowej serii o agencie 007.

Przypomnijmy, że 40-letni gwiazdor ma na koncie udział w takich produkcjach jak "Diuna", "Drama", "Odyseja" czy "Batman". Największą rozpoznawalność na arenie międzynarodowej przyniosły mu jednak role w sadze "Zmierzch" oraz filmie "Harry Potter i Czara Ognia", zaś ostatnio angaż w produkcji A24 - "PRIMETIME".

Prywatne życie aktora również nie należało do spokojnych - po latach szukania miłości znalazł szczęście u boku Suki Waterhouse - 34-letniej angielskiej piosenkarki, aktorki, modelki i bizneswoman, która na swoim koncie ma udział w takich filmach jak "Love, Rosie" czy "Zbuntowana".

Jedną z byłych miłości aktora jest FKA twigs - 38-letnia dziś brytyjska wokalistka, autorka tekstów, producentka i tancerka o hiszpańsko-jamajskich korzeniach. Co w relacji niegdyś zakochanych poszło nie tak?

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Relacja wokalistki i Pattinsona przez długi czas przyciągała uwagę mediów z całego świata. Okazuje się jednak, że poza blaskiem fleszy kryła się za nią wyjątkowo bolesna historia. Brytyjka, która była związana z gwiazdorem sagi "Zmierzch" w latach 2014-2017, a nawet swego czasu przyjęła jego oświadczyny, wróciła do tych wydarzeń w 2021 roku podczas rozmowy w podcaście Louisa Theroux "Grounded", emitowanym przez BBC. Artystka opowiedziała wówczas o traumatycznych doświadczeniach i ujawniła, jak brutalne, rasistowskie ataki spotykały ją ze strony internautek, w szczególności fanek odtwórcy roli nowego Jamesa Bonda.

"To było naprawdę potworne i działo się w czasie, kiedy czułam, że tak naprawdę nie mogę o tym mówić. [...] Ludzie po prostu wyzywali mnie najbardziej bolesnymi i prostackimi określeniami pod słońcem. (...) Był ich białym księciem z bajki i myślę, że ich zdaniem powinien bezwzględnie być z kimś białym i blond, a nie ze mną" - wyznała.

"To było głęboko niesprawiedliwe, że w tamtym czasie sprawiono, że poczułam się tak skrępowana, pełna kompleksów i taka brzydka. I tak, stary, to było za dużo. Tamten okres to było po prostu za dużo. (...) Nie próbuję negować mojej przeszłości, po prostu uważam za ważne to, bym nie była przez nią definiowana - tak samo, jak on nie musi być przez nią definiowany" - skwitowała wokalistka.

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