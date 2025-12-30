Synowie Diddy'ego z nową produkcją. Pokażą kulisy jednego z najgłośniejszych procesów ostatnich lat

Przypomnijmy, że 3 października 2025 roku Sean "Diddy" Combs został uznany za winnego dwóch zarzutów przewozu osób w celu prostytucji i skazano na 50 miesięcy pozbawienia wolności. Początkowo stawiane muzykowi zarzuty były dużo poważniejsze i dotyczyły m.in. zbliżeń z osobami nieletnimi podczas organizowanych przez niego imprez, handlu ludźmi czy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Niedawno na platformie Netflix opublikowany został dokument "Sean Combs: The Reckoning", którego reżyserką jest Alexandria Stapleton, a producentem wykonawczym raper 50 Cent. Materiał ukazujący historię licznych kontrowersji i upadku Diddy'ego nie spodobał się samem zainteresowanemu, który zapowiedział, że zamierza podjąć kroki prawne wobec serwisu VOD.

Synowie Diddy'ego z własną produkcją

Justin Dior Combs oraz Christian "King" Combs zapowiedzieli produkcję własnego serialu dokumentalnego. Ma on opowiedzieć ich własne historie i ujawnić, jak radzili sobie z procesem sądowym ojca i negatywną prasą.

Seria nie posiada jeszcze tytułu, lecz jej powstawanie potwierdzone zostało w mediach społecznościowych. Opublikowano nawet pierwszy zwiastun, w którym zobaczyć można synów oglądających w prywatnej sali kinowej materiał zarejestrowany przed sądem, w którym prowadzony był proces Diddy'ego. Nagranie kończy się telefonem z zakładu w New Jersey, w którym obecnie przebywa gwiazdor.

Jak podkreśla Lemuel Plummer - dyrektor generalny platformy VOD, Zeus Network, produkcja nie ma na celu bronić Seana Combsa, a pokazać, jak cała sytuacja odbiła się na jego potomkach: "Dla jasności: ten dokument ma dać Justinowi i Christianowi możliwość opowiedzenia ich osobistej historii. Nie jesteśmy tu po to, by popierać Diddy'ego ani kogokolwiek innego. Jako stacja wierzymy w dawanie ludziom przestrzeni do opowiadania własnych doświadczeń, tak jak robi to każda sieć zajmująca się dokumentami. Po prostu pozwalamy tym historiom wybrzmieć i to jest istota tego, co tu robimy. Dziękujemy za zrozumienie i za to, że pozwalacie nam wydobywać te narracje na światło dzienne".

Na ten moment dokładna data premiery serii nie została ujawniona.

