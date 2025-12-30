Synowie Diddy'ego z nową produkcją. Pokażą kulisy jednego z najgłośniejszych procesów ostatnich lat
Pod koniec października tego roku Sean "Diddy" Combs skazany został na 50 miesięcy pozbawienia wolności. Od wyroku bezskutecznie próbował się odwołać. Historia budzącego kontrowersje artysty opowiedziana została w dokumencie Netflixa "Sean Combs: The Reckoning". Teraz synowie Diddy'ego zapowiedzieli własną produkcję.
Przypomnijmy, że 3 października 2025 roku Sean "Diddy" Combs został uznany za winnego dwóch zarzutów przewozu osób w celu prostytucji i skazano na 50 miesięcy pozbawienia wolności. Początkowo stawiane muzykowi zarzuty były dużo poważniejsze i dotyczyły m.in. zbliżeń z osobami nieletnimi podczas organizowanych przez niego imprez, handlu ludźmi czy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Niedawno na platformie Netflix opublikowany został dokument "Sean Combs: The Reckoning", którego reżyserką jest Alexandria Stapleton, a producentem wykonawczym raper 50 Cent. Materiał ukazujący historię licznych kontrowersji i upadku Diddy'ego nie spodobał się samem zainteresowanemu, który zapowiedział, że zamierza podjąć kroki prawne wobec serwisu VOD.
Synowie Diddy'ego z własną produkcją
Justin Dior Combs oraz Christian "King" Combs zapowiedzieli produkcję własnego serialu dokumentalnego. Ma on opowiedzieć ich własne historie i ujawnić, jak radzili sobie z procesem sądowym ojca i negatywną prasą.
Seria nie posiada jeszcze tytułu, lecz jej powstawanie potwierdzone zostało w mediach społecznościowych. Opublikowano nawet pierwszy zwiastun, w którym zobaczyć można synów oglądających w prywatnej sali kinowej materiał zarejestrowany przed sądem, w którym prowadzony był proces Diddy'ego. Nagranie kończy się telefonem z zakładu w New Jersey, w którym obecnie przebywa gwiazdor.
Jak podkreśla Lemuel Plummer - dyrektor generalny platformy VOD, Zeus Network, produkcja nie ma na celu bronić Seana Combsa, a pokazać, jak cała sytuacja odbiła się na jego potomkach: "Dla jasności: ten dokument ma dać Justinowi i Christianowi możliwość opowiedzenia ich osobistej historii. Nie jesteśmy tu po to, by popierać Diddy'ego ani kogokolwiek innego. Jako stacja wierzymy w dawanie ludziom przestrzeni do opowiadania własnych doświadczeń, tak jak robi to każda sieć zajmująca się dokumentami. Po prostu pozwalamy tym historiom wybrzmieć i to jest istota tego, co tu robimy. Dziękujemy za zrozumienie i za to, że pozwalacie nam wydobywać te narracje na światło dzienne".
Na ten moment dokładna data premiery serii nie została ujawniona.