Syn Ringo Starra apeluje do Axla Rose'a: "Oddaj mi oryginalne nagranie"

Starkey ujawnił w mediach społecznościowych, że chodzi o nową wersję kultowego utworu "Children Of The Revolution" grupy T-Rex. Cover powstał w 2017 roku z udziałem plejady gwiazd - obok Axla Rose'a do nagrania stanęli m.in. Slash, Duff McKagan, Elton John, Ringo Starr oraz sam Zak Starkey.

Jak podkreślił perkusista, nagranie od lat czeka na wydanie i wciąż nie może ujrzeć światła dziennego. Dochód ze sprzedaży albumu, na którym miał się znaleźć utwór, planowano przekazać organizacji Teenage Cancer Trust wspierającej młodych pacjentów onkologicznych.

"To przygnębiające, że płyta wciąż leży na półce"

W emocjonalnym wpisie na Instagramie Starkey zaapelował bezpośrednio do Rose'a:

"Drogi Axlu Rose, proszę, oddaj mi oryginalne nagranie naszej wersji tego utworu. Ja i Sshh spędziliśmy trzy lata, tworząc ten muzyczny hołd dla Bolana, który miał pomóc nastolatkom chorym na raka. To przygnębiające, że płyta wciąż leży na półce. Dom aukcyjny Christie's poinformował, że to mogłoby przynieść dochód w wysokości 2 mln dolarów na walkę z rakiem u młodzieży. Daj spokój, stary".

Muzyk podkreślił, że w grę wchodzi nie tylko muzyka, lecz także życie i zdrowie młodych ludzi, którym mogłaby pomóc zebrana kwota.

Internauci po stronie Starkeya

Post perkusisty wywołał lawinę komentarzy. Wśród nich pojawiły się zarówno wyrazy wsparcia, jak i krytyka pod adresem Rose'a.

"To brzmi jak doprawdy wspaniała inicjatywa. Marc byłby uradowany wiedząc, że jego piosenka zostanie wykorzystana w taki sposób" - napisał jeden z użytkowników.

Inny pytał wprost: "O co chodzi Axlowi?". Nie brakowało też ostrzejszych głosów: "Na Axlu nie można polegać. Zawsze spóźnia się na swoje koncerty, każąc publiczności czekać godzinami. Może pozew go zmotywuje do działania? Powodzenia!".

