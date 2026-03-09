W niedzielę, 9 marca, przed kalifornijską posiadłością Rihanny doszło do strzelaniny. W kierunku luksusowej willi wystrzelono aż 10 pocisków, z których jeden przebił elewację. Jak przekazują zagraniczne media, światowej sławy piosenkarka przebywała wówczas w środku. Na razie nie podano jednak informacji, czy w domu znajdowały się także jej dzieci oraz mąż - znany raper ASAP Rocky.

"Los Angeles Times" potwierdził, że choć strzały padły bezpośrednio w stronę domu, żadna z przebywających wewnątrz osób nie odniosła obrażeń.

Luksusowa rezydencja Rihanny została ostrzelana. Zatrzymano 30-letnią kobietę

Gazeta podaje, że w stronę willi strzelała 30-letnia kobieta. Podejrzana miała otworzyć ogień z samochodu, którym podjechała na przeciwko wjazdu na teren posesji Rihanny. Tuż po całym incydencie napastniczka odjechała z miejsca zdarzenia, lecz lokalna policja rozpoczęła obławę. Już 30 minut później zatrzymano ją na parkingu jednego z pobliskich centrów handlowych. Kobieta natychmiast przewieziona została do aresztu.

Po strzelaninie teren wokół posiadłości został dokładnie zabezpieczony. Policyjni detektywi zablokowali zarówno ulicę dojazdową, jak i otoczyli dom taśmami ostrzegawczymi.

Dotychczas nie podano motywu działań 30-letniej napastniczki. Lokalni śledczy próbują ustalić ewentualne powiązania zatrzymanej z wokalistką lub jej mężem. Kobieta prawdopodobnie odpowie przed sądem na bardzo poważne zarzuty, obejmujące bezpośrednie narażenie życia domowników.

Dom Rihanny w Beverly Hills to historyczna posiadłość z lat 30.

Rihanna weszła w posiadanie widowiskowej willi w Beverly Hills stosunkowo niedawno, bo w 2021 r. Na zakup ten wydała zatrważającą kwotę 14 milionów dolarów. Jest to bowiem historyczna nieruchomość z lat 30. ubiegłego wieku, odnowiona w nowoczesnym stylu, w której mieści się aż pięć sypialni i osiem łazienek.

Zabytkowa rezydencja dodatkowo mieści się na ogromnej działce - o powierzchni ponad dwóch tys. metrów kwadratowych. W całej okolicy nie brakuje tego typu posiadłości, które od lat zamieszkiwane są przez gwiazdy światowego show-biznesu. Tuż obok mieszkają m.in. Madonna i Mariah Carey.

