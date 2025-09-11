Sobel, jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce, stale nagrywa, konceruje i po prostu nie zwalnia tempa. Występuje na Fryderykach, a nawet wielkich festiwalach, takich jak Open'er czy SBM FFestival, lecz artysta nie spoczywa na laurach - nadal tworzy nowy materiał. Niecały rok po wydaniu płyty "W związku z muzyką" podzielił się z fanami nowym wydawnictwem, czyli albumem "Napisz jak będziesz", który wypromował takie hity jak "Całe lato", "Cha cha" czy "Kochasz?".

Sobel miał wypadek. Raper wystosował poruszające oświadczenie

Sobel ruszył w solową trasę "Napisz jak będziesz" i rozpoczął ją w jego rodzinnym mieście - Świdnicy. Muzyk cieszył się na spotkania z fanami, których zaczął wrzucać na swojego Instagrama. Na koncertach między innymi w Poznaniu czy Lubinie pojawiły się tłumy, a kolejne przystanki, w Gdańsku, Ostródzie i Kielcach, były już zaplanowane. Niestety, raper poinformował na swoich social mediach, że wydarzenia nie odbędą się. Sobel miał wypadek i czeka na operację.

"Skarby, w nocy miałem poważny wypadek w domu. Złamałem bark i w wyniku upadku pojawiły się problemy neurologiczne. Spędziłem pół nocy i pół dnia w szpitalu, ale zdecydowałem się skorzystać z prywatnej kliniki, aby jak najszybciej przejść operację, więc zamiast sceny czeka mnie w ten weekend szpitalne łóżko" - napisał Sobel w relacji na Instagramie.

"To oznacza, że niestety nie spotkamy się w Gdańsku, Ostródzie i Kielcach. Pracujemy nad tym, aby wydarzenia te nie przepadły i abyśmy mogli dostarczyć show dla wszystkich posiadaczy biletów. Organizator poinformuje wszystkich mailowo o aktualizacji terminu, więc wstrzymajcie się chwilę ze zwrotami. Dbajcie o siebie" - dodał raper.

