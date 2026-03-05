!criticalCSS &&

Słowa Dawida Kwiatkowskiego wywołają skandal? "Nie żałuję"

Alicja Rudnicka

Dawid Kwiatkowski od lat należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia. W najnowszym wywiadzie dla RMF FM wrócił pamięcią do czasów, gdy jego kariera dopiero nabierała rozpędu. Artysta bez ogródek opowiedział o imprezowym stylu życia, eksperymentach i sytuacji, która zakończyła się wyrzuceniem go z mieszkania.

Dawid Kwiatkowski stoi uśmiechnięty na scenie. Ubrany jest w białą koszulę, czarne spodnie i okulary przeciwsłoneczne
Dawid Kwiatkowski otworzył się na temat swojej przeszłościGrzegorz WajdaEast News

Kariera Dawida Kwiatkowskiego rozpoczęła się na dobre na początku minionej dekady. Pierwsze kroki na polskiej scenie muzycznej stawiał już około 2010 roku, a bardzo szybko zdobył ogromną popularność, zwłaszcza wśród młodszej publiczności. Media zaczęły wtedy porównywać go do światowych idoli popu, nazywając nawet "polskim Justinem Bieberem".

Dziś, jako trzydziestolatek, artysta wciąż utrzymuje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych wokalistów w kraju. Kwiatkowski nie ogranicza się wyłącznie do muzyki. Ma za sobą udział w programie "Taniec z gwiazdami", przez sześć edycji był trenerem w "The Voice Kids", a od niedawna zasiada w jury odświeżonej odsłony programu "Must Be The Music".

"Jedna wielka impreza". Wspomnienia z czasów "Tańca z gwiazdami"

W rozmowie na antenie RMF FM wokalista wrócił wspomnieniami do 2014 roku, gdy brał udział w "Tańcu z gwiazdami". Ta przygoda zakończyła się dla niego półfinałem, ale - jak przyznał - był to także okres wyjątkowo intensywnego życia towarzyskiego.

Program emitowano w niedzielne wieczory, a kolejne odcinki kończyły się świętowaniem z przyjaciółmi. Kwiatkowski mieszkał wtedy w swoim pierwszym lokum w Warszawie, w kamienicy na Powiślu.

"Program był wtedy w niedzielę. Udawało mi się przechodzić kolejne odcinki aż do półfinału, więc po każdym programie cieszyłem się z przyjaciółmi w moim pierwszym mieszkaniu w Warszawie" - wspominał.

Jak dodał, mieszkanie znajdowało się w kamienicy, gdzie jeden lokal został podzielony na trzy mniejsze. Nawet niewielkie spotkanie było więc dobrze słyszalne dla sąsiadów. W efekcie częste spotkania ze znajomymi i głośne świętowanie zakończyły się dla młodego wówczas wokalisty poważnymi konsekwencjami. Jak przyznał, został wyrzucony z mieszkania.

Kwiatkowski otwarcie o pokusach. "Spadały z nieba"

Temat imprezowego stylu życia powraca do Kwiatkowskiego od lat. W jednym z wcześniejszych wywiadów sprzed kilku lat przyznał, że na początku kariery zetknął się z wieloma pokusami, które w show-biznesie bywają na porządku dziennym.

Mówił, że używki "spadały z nieba" - dodając, że jako młody artysta spróbował wszystkiego, co pojawiało się na jego drodze.

W najnowszej rozmowie powrócił do tych słów i spróbował je wyjaśnić. Jak przyznał, w tamtym czasie miał zaledwie 18 lat i dopiero odnajdywał się w świecie show-biznesu.

"Gdybym nie spróbował, pewnie nie wiedziałbym, o co w tym chodzi. Zwłaszcza że będąc nastolatkiem masz bardzo mało asertywności. Nagle trafiasz do świata ludzi, których oglądałeś w telewizji i chcesz być taki jak oni. Albo przynajmniej nie odstawać" - powiedział.

"Nie żałuję niczego"

Choć tamten okres obfitował w trudne doświadczenia, Kwiatkowski podkreśla, że nie traktuje ich dziś jako błędu. Jego zdaniem wszystkie wydarzenia z przeszłości - zarówno dobre, jak i złe - ukształtowały go jako człowieka i artystę.

"Nie żałuję. Kompletnie niczego, jeśli chodzi o wydarzenia z mojego życia. To wszystko sprawia, że dziś tu siedzę" - podkreślił.

Artysta przyznał też, że z biegiem lat jego podejście do wielu spraw bardzo się zmieniło. Dziś nie opowiadałby już publicznie o takich sytuacjach jak wyrzucenie z mieszkania, które kiedyś traktował niemal jak powód do dumy.

"Dziś nawet gdybym został wyrzucony z mieszkania, nie chwaliłbym się tym publicznie. Wtedy chyba uważałem, że to jest coś w stylu: 'Słuchajcie, mamy prawo być sobą i szaleć'. Nie wiem, co dokładnie siedziało mi wtedy w głowie" - przyznał.

Wokalista podsumował, że patrzy dziś na swoją historię jak na układankę złożoną z wielu doświadczeń. Każde z nich miało swoje znaczenie i doprowadziło go do miejsca, w którym znajduje się obecnie.

"Mam poczucie, że to wszystko były takie puzzle. Każdy element gdzieś pasował i doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Na razie ten obrazek jest skończony" - podsumował.

