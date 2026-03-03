Skompromituje się przed całym światem? Justin Timberlake błaga sąd o zablokowanie wideo

Wydawało się, że afera z udziałem Justina Timberlake'a została już dawno zakończona. Okazuje się jednak, że sprawa czerwcowego zatrzymania za jazdę w stanie nietrzeźwości ma swój ciąg dalszy. Gwiazdor walczy w sądzie o zablokowanie publikacji nagrania z policyjnej kamery.

W czerwcu 2024 roku zagraniczne media obiegła szokująca informacja - Justin Timberlake został aresztowany po tym, jak będąc w stanie upojenia, wsiadł za kółko. Policja zatrzymała go w nowojorskim Sag Harbor pod zarzutem m.in. zignorowania czerwonego światła oraz niezachowania pasa ruchu. Choć we wrześniu piosenkarz poszedł na ugodę z sądem, przyznając się do winy, teraz sprawa powróciła.

Timberlake boi się upublicznienia nagrań

Jak donosi magazyn "People", na początku marca Timberlake złożył do Sądu Najwyższego hrabstwa Suffolk wniosek o zablokowanie publikacji nagrania z policyjnej kamery, które zarejestrowało moment jego zatrzymania.

Amerykański Departament Policji otrzymał żądanie udostępnienia materiału w ramach przepisów o swobodzie dostępu do informacji, na co gwiazdor stanowczo nie chce pozwolić.

We wniosku prawnicy wokalisty argumentują, że wideo z wnętrza samochodu zawiera "bardzo osobiste szczegóły". Obrońcy twierdzą, że ujawnienie filmu może wyrządzić artyście "poważną i nieodwracalną szkodę" zarówno w karierze, jak i w życiu prywatnym.

"Ujawnienie nagrania spowodowałoby ujawnienie intymnych, bardzo osobistych i wrażliwych szczegółów dotyczących Justina Timberlake'a oraz jego rodziny, w tym informacji medycznych" - czytamy w oficjalnych dokumentach sądowych cytowanych przez portal.

Grzywna i spot ostrzegawczy

Prawnicy Timberlake'a domagają się natychmiastowego, sądowego zakazu udostępniania wideo. Argumentują również, że pokazanie światu nagrania z aresztowania nie ma nic wspólnego z interesem społecznym, a ma jedynie narazić gwiazdę na złośliwe drwiny oraz "publiczne nękanie".

Przypomnijmy, że wyrok w czerwcowej sprawie już zapadł. Gwiazdora spotkała kara w postaci: 500 dolarów grzywny, zawieszenia prawa jazdy na 90 dni oraz 25 godzin prac społecznych. Timberlake został również zobowiązany do nakręcenia spotu ostrzegającego przed prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu.

