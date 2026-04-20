Skolim ujawnia niepokojący proceder. "Sprawa zostanie zgłoszona"

Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, poinformował o niepokojącym zjawisku, które w ostatnich dniach nasiliło się w mediach społecznościowych. Chodzi o spreparowane treści i reklamy wykorzystujące jego wizerunek, a także wizerunek jego babci.

"Dotarły do mnie i Skolimowego teamu informacje o fałszywych materiałach medialnych, w których wykorzystano wizerunek mój i mojej babci. Niestety ten proceder niesie za sobą ryzyko oszustwa i wyłudzenia pieniędzy" - przekazał.

Publikacje sugerują udział artysty w projektach finansowych, w tym różnego rodzaju loteriach. Jak podkreśla, nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością.

Stanowcze oświadczenie Skolima

W komunikacie Skolim jednoznacznie odcina się od pojawiających się treści. Zaznacza, że ani on, ani jego bliscy nie uczestniczyli w żadnych działaniach tego typu.

"Stanowczo oświadczam, że ani ja, ani moja rodzina nie brała udziału w tego rodzaju działaniach, mających na celu zachęcenie do udziału w jakichkolwiek loteriach czy innych formach rozporządzania swoimi środkami finansowymi. To jest oszustwo i próba wprowadzenia was w błąd" - podkreśla.

Sprawa trafi do odpowiednich służb

Artysta zapowiada podjęcie kroków prawnych. Jak informuje, sprawa zostanie zgłoszona do właściwych organów.

"Sprawa zostanie zgłoszona do właściwych organów, aby zostały podjęte stanowcze kroki prawne. Taka działalność nie może być bezkarna!" - czytamy w oświadczeniu.

Apel do fanów

Skolim zwrócił się również bezpośrednio do swoich odbiorców. W komunikacie pojawił się apel o ostrożność i rozwagę podczas korzystania z internetu.

"Nie udzielajcie informacji o swoich wrażliwych danych, nie klikajcie w podejrzane linki, a tym bardziej nie wysyłajcie pieniędzy komukolwiek, kto podaje się za mnie lub moich bliskich" - zaznacza. Wokalista zachęca także do zgłaszania i blokowania fałszywych profili oraz materiałów.

Na koniec artysta podziękował osobom, które zareagowały na podejrzane treści i poinformowały jego zespół o sprawie.

"Wszystkim, którzy nie dali wiary tym fałszywym treściom i zgłaszali je, bardzo serdecznie dziękuję. Jednocześnie bardzo mi przykro, jeśli ktoś uwierzył i padł ofiarą tego oszustwa" - przekazał.

