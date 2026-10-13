Kilka tygodni temu w sieci furorę zrobiło nagranie wykonane na jednym z koncertów Skolima. Wideo prezentowało gwiazdora - który w tamtym czasie był kontuzjowany, a mimo to nie odwołał występów, śpiewając z gipsem na nodze - wykonującego swój hit "Kamikaze". W tekście piosenki pojawiają się erotyczne aluzje i niecenzuralne słowa, co dla twórczości Króla Polskiego Latino nie jest nowością. Tym razem jednak mocno zszokowało to internautów, gdyż na scenie u boku Skolima pojawiła się grupa dzieci.

Najmłodsi zaśpiewali kontrowersyjny hit razem ze Skolimem. Nagranie obiegło sieć i wywołało poruszenie

Filmik z niecodzienną widownią, która zaproszona została na scenę do Skolima i wykonała z nim odważny przebój, został rozprzestrzeniony w mediach społecznościowych przez profil ASZ dziennik. Dotarł do szerokiej publiczności, która oburzyła się całym zajściem. Co więcej, sprawą zainteresowały się także ważne osobistości ze świata show biznesu, które postanowiły nagłośnić problem.

Pierwszy temat podjął znany komik, Mariusz Kałamaga, który zwrócił uwagę na to, jak bardzo nie na miejscu są teksty Skolima. "Co za rzyg i te jego wszystkie ckliwe wypowiedzi o wartościach, jakie wyniósł z domu. Patotwór, patorodzice. Stop skolimoskopii" - można było przeczytać w jego mediach społecznościowych. W komentarzach wtórowały mu m.in. Majka Jeżowska czy partnerka Krzysztofa Skiby z Big Cyc, Karolina.

Skolim zabrał głos kilka tygodni po aferze. "To było bardzo niefortunne"

Teraz autor hitu "Wyglądasz idealnie" postanowił wytłumaczyć się z - jak sam przyznaje - niefortunnego zdarzenia. W najnowszej rozmowie z Eską podkreślił, że nie wszystkie jego utwory zawierają podteksty - stąd też częsta obecność młodych na widowni. Nagranie, które obiegło sieć, uwieczniło akurat jedną z najodważniejszych piosenek, dlatego też wywiązała się afera. Zdaniem Skolima prawda została nieco naciągnięta, gdyż on sam nie zaprosił dzieci na scenę, a znalazł się w sytuacji, w której grupa najmłodszych go otoczyła.

"Wiesz, to było bardzo niefortunne, bo zagrałem ten numer (...) i dzieciaki zawsze chcą wbiec na scenę. Ja miałem nogę w gipsie, dzieciaki wbiegły, otoczyły mnie i już nie mogłem tego zatrzymać. Dalej tak jest, że (we wczesnych godzinach - przyp. red.) nie śpiewam 'Wejdę, wyjdę'. Tutaj wszyscy krzyczeli 'Kamikaze', zagraliśmy, no a ja chorą nogę miałem, ci ludzie na scenę weszli… Przeczuwałem, że będzie drama... Ale właśnie - drama, a nie taki atak w moją stronę. Ale już zdążyłem się przyzwyczaić. (…) To był taki niefortunny splot wydarzeń" - mówił, jak wyglądało całe zajście z jego strony.