Skolim padł ofiarą przestępstwa. Są nowe informacje

Do włamania do posiadłości Skolima w miejscowości Siennica koło Mińska Mazowieckiego doszło w 2025 roku. Otoczenie muzyka komentuje, że włamywaczom zadanie ułatwił napięty harmonogram koncertowy gwiazdora.

Zajście zostało nagrane przez kamery monitoringu. Na wideo widać grupę zamaskowanych mężczyzn, którzy podeszli do budynku od strony tarasu. Później odjechali samochodem marki Audi.

Skolim postanowił zaapelować o pomoc do fanów. "Bracia i siostry, znajdźmy tych, którzy bandycko wyciągają ręce po nasze dobro!" - napisał w mediach społecznościowych, dodając do tego zdjęcia z monitoringu.

Sprawa trafiła również do służb. "Na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Zgłaszający opisał podejrzany pojazd, jednak nie znał numerów tablic rejestracyjnych ani szczegółów wyglądu auta" - mówiła TVN24 rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, st. sierż. Paula Antolak.

Włamanie do domu Skolima. Są nowe informacje

Dwaj podejrzani zostali zatrzymani w połowie grudnia. Teraz jednak "Fakt" ustalił, że mężczyźni nie mają związku ze sprawą.

"Informuję, że 15 grudnia 2025 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim zatrzymali dwóch mężczyzn, jednakże nie mają oni związku ze sprawą. Oczywiście cały czas prowadzimy dalsze działania, które mają doprowadzić do rozwiązania tej sprawy" - powiedziała "Faktowi" st. sierż. Antolak.