Skolim miał groźny wypadek samochodowy. Muzyk trafił do szpitala

W nocy z 15 na 16 lipca doszło do poważnego wypadku samochodowego z udziałem Skolima – jednego z najpopularniejszych artystów sceny disco w Polsce. Choć jego luksusowe BMW zostało zniszczone, a on sam wraz z gitarzystą trafił do szpitala, zespół błyskawicznie wrócił na scenę. – "Widzimy się w Sopocie i Łebie!" – zapowiedział management artysty.