Justyna Steczkowska już od najmłodszych lat miała kontakt z muzyką. Przyszła na świat jako jedna z dziewięciorga dzieci Stanisława i Danuty Steczkowskich. Rodzice dbali o to, aby ich pociechy wychowywały się w duchu artystycznym, dzięki czemu przez lata występowali wspólnie jako rodzinny zespół.

Autorka hitu "Dziewczyna szamana" wielokrotnie snuła w wywiadach opowieści ze swojego dzieciństwa, nie pomijając także historii miłości rodziców. Stanisław i Danuta poznali się bowiem w chórze kościelnym, gdy ojciec wokalistki był jeszcze księdzem. Między parą zrodziło się szczere uczucie, przez co mężczyzna zrezygnował z kapłaństwa. Jego decyzja wywołała niemały skandal, zwłaszcza wśród lokalnej społeczności.

Siostra Justyny Steczkowskiej o dzieciństwie i relacji rodziców. "Tato mi mówi, że mam być odpowiedzialna za młodsze rodzeństwo"

Jak twierdziła dotychczas Justyna Steczkowska, ich późniejszy rodzinny obrazek był sielanką. Do dziś rodzeństwo ma wspierać się i utrzymywać dobre kontakty. Niedawno okazało się jednak, że siostra artystki ma zupełnie inne zdanie na ten temat. Agata Steczkowska, m.in. w rozmowie z Kozaczkiem czy podcaście Moniki Richardson "Przełomy", zaczęła opowiadać o chłodnych relacjach z braćmi i siostrami. Wprost mówiła także o dzieciństwie, którego miało jej brakować - ujawniła bowiem, że w trakcie dorastania musiała być opiekunką dla reszty rodzeństwa.

"Mam 7 lat i tato mi mówi, że ja już nie jestem dzieckiem(...) nie jestem traktowana jak dziecko, tylko mam być odpowiedzialna za swoje młodsze rodzeństwo" - mówiła dyrygentka. Negatywnie opisała także relację rodziców, twierdząc, że jej matka była całkowicie podporządkowana mężowi, a miłość pary opierała się na usługiwaniu.

"Ona służyła mojemu tacie. To, że miała krewki charakter, stawiała na swoim czy kłóciła się i była głośna i mówiła, że zrobi tak jak chce, to tak czy siak była służebnicą mojego ojca" - opowiadała Agata Steczkowska.

Justyna Steczkowska o publicznym praniu rodzinnych brudów przez siostrę. "Fakty, a nasze emocje, to są dwie różne rzeczy"

Teraz Justyna Steczkowska została gościnią podcastu "Z bliska" Małgorzaty Rozenek, a w ramach rozmowy powróciła do tematu relacji z rodzeństwem. Prowadząca zapytała 54-latkę o to, dlaczego właśnie teraz publicznie piorą się ich rodzinne brudy i z czego wynika nagła potrzeba opowiadania o prywatnych sprawach z przeszłości.

"Cokolwiek nie powiem, zostanie użyte przeciwko mnie. Za długo ją znam i znam wszystko to, co się dzieje pod spodem. Wiem, z czego to wynika, ale gdybym chciała opowiedzieć tę historię, to ja po prostu tego nie robię z miłości do niej i niech to już zostanie zamknięty temat. Trzeba pamiętać o tym, że fakty a nasze emocje, to są dwie różne rzeczy. Ja trzymam się jednak faktów, których byłam naocznym świadkiem, a nie czegoś, co jest czyjąś emocjonalną opowieścią, do której każdy ma prawo" - podsumowała Justyna.

Justyna Steczkowska ma za złe siostrze, że publicznie opowiada o rodzicach? "Cieszę się, że oni tego nie słyszą"

Wokalistka wyjawiła także, że z przykrością słucha opowieści siostry o ich wspólnych rodzicach. Ze względu na szacunek do nich wolałaby, aby ich dobre imię nie zostało nadszarpnięte. Sama wspomina relacje z nimi bardzo dobrze i jest im wdzięczna za wychowanie. "I tak za dużo jest powiedziane rzeczy, które, uważam, nazbyt ranią moich rodziców. Co prawda nie ma ich tutaj dzisiaj, ale nie jest to prawda o nich. Cieszę się, że oni tego nie słyszą" - podkreśliła Steczkowska.

"Każdy niech żyje swoim własnym życiem. Ja życie każdego szanuję i nie chcę tego oceniać, a już na pewno na forum publicznym. To jest moja miłość, serce i zrozumienie danej osoby, nawet jeśli jest mi nie po drodze z wieloma decyzjami. Jedyne, co uważam, że moi rodzice nie zasłużyli na takie słowa, to na pewno. Byli to cudowni ludzie, którzy zrobili ponadludzki wysiłek tego, co mogli. Wykształcili dziewięcioro dzieci, każde z nich jakoś sobie w życiu poradziło" - dodała po chwili.