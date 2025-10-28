Selena Gomez zmieniła się nie do poznania. "Dlaczego ludzie robią to swoim twarzom?"

Selena Gomez zaprezentowała swój nowy singiel "In The Dark", który trafił na ścieżkę dźwiękową serialu Netflixa "Nobody Wants This". Premierze towarzyszył teledysk utrzymany w klimacie lat 80., w którym wokalistka pojawia się m.in. w czarnym body i błyszczącej skórzanej kurtce.

Wideo, wyreżyserowane przez Luke'a Orlando, w ciągu kilku dni osiągnęło miliony wyświetleń. Niestety, dyskusję zdominował nie sam utwór, lecz wygląd artystki. W mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy sugerujących, że Gomez mogła przesadzić z botoksem i wypełniaczami.

"Przesadziłaś z poprawkami", "Widać, że coś majstrowała przy twarzy" - pisali niektórzy internauci. Inni wyrażali swoje rozczarowanie bardziej dosadnie:

"Wypełniacze to plaga. Dlaczego ludzie robią to swoim twarzom?" - napisała jedna z użytkowniczek platformy X (dawniej Twitter).

"Zostawcie mnie w spokoju" - reakcja Seleny

Selena Gomez, która od lat zmaga się z toczniem rumieniowatym, nie pierwszy raz mierzy się z komentarzami na temat swojego wyglądu. Artystka już wcześniej przyznała, że korzystała z botoksu, ale zaprzeczała stosowaniu wypełniaczy.

"Szczerze, nienawidzę tego. Miałam wtedy zaostrzenie choroby. Tak, używam botoksu. I tyle. Zostawcie mnie w spokoju" - napisała wokalistka w odpowiedzi na krytyczne posty.

Część fanów stanęła w jej obronie, zwracając uwagę na to, że zmiany w rysach twarzy mogą wynikać z leczenia przewlekłej choroby autoimmunologicznej. Jednym z efektów ubocznych terapii sterydowej może być tzw. "moon face" - opuchnięcie i zaokrąglenie twarzy.

"Ona przyjmuje leki po przeszczepie nerki i na toczeń. Bądźcie ludźmi - cierpi na poważne schorzenie. Nie chcielibyście, by ktoś analizował wasz wygląd w ten sposób" - napisał jeden z użytkowników sieci.

Grimes w obronie koleżanki po fachu

W obliczu fali krytyki głos zabrała kanadyjska artystka Grimes, która ostro skrytykowała sposób, w jaki internauci komentują wygląd innych kobiet.

"Byłam w sieci zaledwie dwa dni i mam ochotę to rzucić. Obejrzałam klip Seleny - poza kilkoma dziwnymi ujęciami, które ludzie wycięli, by ją ośmieszyć, wygląda przepięknie. To prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych kobiet" - napisała Grimes na X.

"Nie powinno być społecznie akceptowane takie licealne znęcanie się. Konta, które masowo uprawiają body shaming, powinny być zawieszane. To chore - tym bardziej, że w rzeczywistości Selena wygląda świetnie, jeśli obejrzy się cały klip" - dodała piosenkarka.

Jej emocjonalny wpis szybko rozszedł się po sieci, zyskując tysiące reakcji i komentarzy poparcia.

Między "naturalnym pięknem" a publicznym osądem

Cała sytuacja nabrała dodatkowego wymiaru, ponieważ Gomez od lat promuje ideę "naturalnego piękna" w ramach swojej marki kosmetycznej Rare Beauty. W kampaniach reklamowych firma wykorzystuje wizerunki zwykłych osób, a nie zawodowych modelek.

"Chcę być tak autentyczna, jak tylko mogę. Powiem wam, co jest przerobione, powiem, gdzie miałam botoks. Chcę, by zapamiętano mnie za to, co zrobiłam dla ludzi, a nie za to, jak wyglądam" - mówiła Gomez podczas wystąpienia na Most Powerful Women Summit w Waszyngtonie.

Choć przekaz marki pozostaje spójny, wielu internautów zarzuca jej hipokryzję. Dla innych jednak piosenkarka pozostaje przykładem osoby, która mimo choroby i presji wizerunkowej nie waha się mówić otwarcie o swoich ograniczeniach.

Powrót Seleny Gomez z utworem "In The Dark" miał być muzycznym świętem. Tymczasem stał się pretekstem do kolejnej debaty o granicach ingerencji w ciało, wizerunku i empatii w sieci.

Baron i Tomson w "The Voice of Poland": To będzie trenerska porażka TVP