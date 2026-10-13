Sean "Diddy" Combs trafił do szpitala. Doznał urazu głowy w więzieniu

Do zdarzenia miało dojść w sobotę 10 października. Jak podał "TMZ", karetka przewożąca Seana Combsa opuściła teren federalnego więzienia Fort Dix w New Jersey około godziny pierwszej w nocy. Artysta potrzebował pomocy medycznej z powodu urazu głowy.

"Los Angeles Times" i "Variety" potwierdziły informacje o przewiezieniu go do szpitala. Według doniesień Combs wrócił do więzienia jeszcze przed świtem i był wówczas przytomny oraz rozmawiał. Nie ujawniono dokładnego charakteru obrażeń ani przyczyny urazu. Źródła cytowane przez media określiły jego stan jako niezagrażający życiu.

Przedstawiciel Combsa wydał oświadczenie

Do doniesień odniósł się przedstawiciel założyciela Bad Boy Records. W komunikacie przekazanym "Los Angeles Times" podkreślił, że otoczenie producenta ustala okoliczności zdarzenia: "Wiemy o doniesieniach dotyczących Seana Combsa i pracujemy nad potwierdzeniem okoliczności. Zdrowie i dobro Seana są teraz naszym priorytetem. Dziękujemy wszystkim, którzy się z nami skontaktowali".

Federalne Biuro Więziennictwa odmówiło omawiania jego stanu zdrowia i warunków osadzenia, powołując się na względy prywatności oraz bezpieczeństwa.

Wcześniej media opisywały jego życie za kratami

Wiadomość o urazie pojawiła się po publikacji "NBC News" dotyczącej warunków, w jakich Combs odbywa karę. Dziennikarze rozmawiali z czterema mężczyznami, którzy twierdzili, że przebywali z nim w tej samej części więzienia. Według ich relacji producent płacił innym osadzonym za gotowanie, sprzątanie, pranie i masaże.

"NBC" informowało również o zarzutach dotyczących dostępu do niedozwolonych telefonów komórkowych oraz używek. Redakcja analizowała zdjęcia i nagrania, które miały dokumentować część tych praktyk. Przedstawiciel Combsa umniejszał jednak publikacji,a administracja więzienna nie skomentowała warunków jego pobytu.

Kiedy Diddy opuści więzienie?

Combs odbywa karę 50 miesięcy pozbawienia wolności po skazaniu za dwa przestępstwa związane z nielegalnym przewożeniem osób. Przebywa w Fort Dix, federalnym zakładzie karnym o niskim poziomie zabezpieczeń. Według danych Federalnego Biura Więziennictwa, przewidywana data jego zwolnienia to obecnie 21 stycznia 2028 roku. Termin został przesunięty z 2 marca 2028 roku. Jest to data prognozowana, która może podlegać kolejnym zmianom.