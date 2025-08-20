Ryszard Rynkowski wraca do koncertowania. W tle poważne zarzuty

Do incydentu doszło 14 czerwca 2025 roku. Rynkowski miał wówczas wystąpić w Opolu podczas jubileuszowego koncertu Jacka Cygana. Na scenie jubilat poinformował jednak, że jego przyjaciel nie dotrze z powodu wypadku. Menadżer tłumaczył nieobecność artysty oślepiającym słońcem, ale szybko wyszło na jaw, że prawda wygląda inaczej.

Według ustaleń, piosenkarz przejechał zaledwie kilka kilometrów od swojego domu w Zbicznie (woj. kujawsko-pomorskie), zanim miał doprowadzić do kolizji. Podczas manewru wymijania uderzył w bok innego auta, po czym odjechał. Policjanci znaleźli go później w domu, gdzie spał. Późniejsze badanie wykazało obecność alkoholu w organiźmie.

Zarzuty i kluczowa opinia biegłych

Prokuratura postawiła Rynkowskiemu zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jeśli biegli potwierdzą, że był pijany w chwili zdarzenia, grozi mu do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia samochodów nawet na 15 lat oraz obowiązek wpłaty co najmniej 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. W przypadku wykroczenia konsekwencje byłyby znacznie łagodniejsze.

"Na podstawie parametrów fizycznych pana Ryszarda, tego, co spożywał oraz wyników wskazanych przez analizator wydechu, biegły będzie mógł określić, jakie było dokładne stężenie o godzinie kolizji" - tłumaczył w rozmowie z "Faktem" Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Jak podkreślił prokurator, opinia retrospektywna ma być gotowa do końca sierpnia. Do tego czasu prowadzone są dodatkowe czynności - przesłuchania świadków, analiza karalności artysty i wywiad środowiskowy.

Stracił prawo jazdy, ale wraca do koncertowania

Po incydencie Rynkowski stracił prawo jazdy, a decyzja o zatrzymaniu dokumentu nie została zaskarżona. Mimo tego piosenkarz nie zamierza wycofywać się z życia publicznego. Choć jego menadżer początkowo zapowiadał zawieszenie działalności, artysta ogłosił serię występów w całej Polsce.

Na liście koncertów znalazły się m.in. Warszawa (19 października), Piotrków Trybunalski (26 października), Włocławek (24 października), Radom (17 listopada), Kwidzyn (26 listopada), Piła (6 grudnia) i Poznań (7 grudnia).

Powrót w cieniu skandalu

Ryszard Rynkowski w ostatnich tygodniach zmaga się z kryzysem wizerunkowym, ale nie rezygnuje z kontaktu z publicznością. W sprzedaży są już bilety na jesienne i zimowe koncerty. Ostateczny los artysty w wymiarze prawnym rozstrzygnie jednak dopiero opinia biegłych i decyzja prokuratury.

