Ryszard Rynkowski jednak prowadził pod wpływem. Nowe wieści prosto z prokuratury
W czerwcu bieżącego roku polskie media obiegła informacja o wypadku samochodowym z udziałem Ryszarda Rynkowskiego. Piosenkarz spowodował kolizję jadąc na festiwal w Opolu i oddalił się z miejsca zdarzenia. Gdy wykonano początkowe badania, okazało się, że artysta kierował pod wpływem, jednak sam zainteresowany zarzekał się, że pił dopiero po całym zdarzeniu, aby się uspokoić. Wreszcie przedstawiono nowe ustalenia prokuratury.
14 czerwca bieżącego roku Ryszard Rynkowski - wybitny polski wokalista, znany z przebojów "Dziewczyny lubią brąz", "Za młodzi, za starzy" oraz "Wypijmy za błędy" - zmierzał na festiwal w Opolu, gdzie planował wystąpić w ramach urodzinowego koncertu Jacka Cygana. Kilka godzin przed koncertem doszło jednak do kolizji drogowej w pobliżu Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie), która uniemożliwiła artyście dotarcie na muzyczną imprezę.
Kilka miesięcy temu Ryszard Rynkowski nie dojechał na festiwal w Opolu z powodu kolizji samochodowej
Legendarny wokalista spowodował wypadek, wjeżdżając w inny samochód. Jego menedżer od samego początku podkreślał, że przyczyną zderzenia miało być oślepiające światło słoneczne. Rynkowski uciekł jednak z miejsca zdarzenia, a policja podejrzewała, że mógł prowadzić pod wpływem. Funkcjonariusze dotarli do domu muzyka, zatrzymali go i przewieźli na komendę. Wówczas wykonano badania, które wykazały, że w chwili zatrzymania w wydychanym przez artystę powietrzu było co najmniej 1,6 promila alkoholu.
Początkowo Ryszard Rynkowski przyznał się do winy - postawiono mu bowiem zarzut kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości (za co grozi do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów). Odmówił jednak składania dalszych zeznań. Opublikował w sieci oficjalne oświadczenie, w którym przeprosił i zapewnił fanów o tym, że nie jest mu łatwo.
Podczas przeprowadzanego śledztwa piosenkarz utrzymywał, że w chwili kolizji był całkowicie trzeźwy, a napój procentowy spożył dopiero po powrocie do domu. Twierdził, że chciał w ten sposób zmniejszyć stres i uspokoić się po całym zdarzeniu. Prokuratura Rejonowa w Brodnicy zleciła więc wykonanie specjalistycznych badań, które miały przybliżyć faktyczny stan muzyka w chwili wypadku.
Nowe wieści w sprawie wypadku samochodowego Ryszarda Rynkowskiego. Prokuratura otrzymała wyniki badań
Portal Nowości Dziennik Toruński przekazał właśnie nowe informacje w sprawie. W tym miesiącu biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie przekazali wyniki dokładnych analiz prosto do prokuratury. Z badań wynika, że w chwili kolizji Ryszard Rynkowski miał w organizmie 1,84 promila alkoholu.
"Jak wynika z jej wniosków końcowych, stężenie alkoholu etylowego w organizmie podejrzanego wynosiło 1,84 promila, co świadczy, że znajdował się w stanie nietrzeźwości" - przekazała oficjalnie Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.
W związku z otrzymanymi wynikami badań cała sprawa ma się ku końcowi. Prokuratura planuje sfinalizować działania pod koniec września, a następnie Ryszardem Rynkowskim zajmie się sąd.