14 czerwca bieżącego roku Ryszard Rynkowski - wybitny polski wokalista, znany z przebojów "Dziewczyny lubią brąz", "Za młodzi, za starzy" oraz "Wypijmy za błędy" - zmierzał na festiwal w Opolu, gdzie planował wystąpić w ramach urodzinowego koncertu Jacka Cygana. Kilka godzin przed koncertem doszło jednak do kolizji drogowej w pobliżu Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie), która uniemożliwiła artyście dotarcie na muzyczną imprezę.

Legendarny wokalista spowodował wypadek, wjeżdżając w inny samochód. Jego menedżer od samego początku podkreślał, że przyczyną zderzenia miało być oślepiające światło słoneczne. Rynkowski uciekł jednak z miejsca zdarzenia, a policja podejrzewała, że mógł prowadzić pod wpływem. Funkcjonariusze dotarli do domu muzyka, zatrzymali go i przewieźli na komendę. Wówczas wykonano badania, które wykazały, że w chwili zatrzymania w wydychanym przez artystę powietrzu było co najmniej 1,6 promila alkoholu.

Początkowo Ryszard Rynkowski przyznał się do winy - postawiono mu bowiem zarzut kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości (za co grozi do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów). Odmówił jednak składania dalszych zeznań. Opublikował w sieci oficjalne oświadczenie, w którym przeprosił i zapewnił fanów o tym, że nie jest mu łatwo.

Podczas przeprowadzanego śledztwa piosenkarz utrzymywał, że w chwili kolizji był całkowicie trzeźwy, a napój procentowy spożył dopiero po powrocie do domu. Twierdził, że chciał w ten sposób zmniejszyć stres i uspokoić się po całym zdarzeniu. Prokuratura Rejonowa w Brodnicy zleciła więc wykonanie specjalistycznych badań, które miały przybliżyć faktyczny stan muzyka w chwili wypadku.

Portal Nowości Dziennik Toruński przekazał właśnie nowe informacje w sprawie. W tym miesiącu biegli z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie przekazali wyniki dokładnych analiz prosto do prokuratury. Z badań wynika, że w chwili kolizji Ryszard Rynkowski miał w organizmie 1,84 promila alkoholu.

"Jak wynika z jej wniosków końcowych, stężenie alkoholu etylowego w organizmie podejrzanego wynosiło 1,84 promila, co świadczy, że znajdował się w stanie nietrzeźwości" - przekazała oficjalnie Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

W związku z otrzymanymi wynikami badań cała sprawa ma się ku końcowi. Prokuratura planuje sfinalizować działania pod koniec września, a następnie Ryszardem Rynkowskim zajmie się sąd.

