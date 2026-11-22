Koncertowanie, tworzenie muzyki, wyjazdy i aktywność fizyczna zajmują ważne miejsce w życiu Roksany Węgiel. Piosenkarka pochwaliła się tym na Instagramie, publikując zestaw fotografii dokumentujących różne obszary swojej codzienności. Obok ujęć ze sceny, na których występuje przed wielotysięczną publicznością, znalazły się zdjęcia ze studia nagraniowego oraz zagranicznych podróży. Nie zabrakło też treningów na siłowni i medali zdobytych podczas biegów.

W ten sposób wokalistka zilustrowała swoje funkcjonowanie po rozpoznaniu cukrzycy typu 1. Zaznaczyła, że choroba nie sprawiła, iż porzuciła dotychczasowe zajęcia. Jednocześnie nie przedstawiała tej codzienności jako pozbawionej trudności. Wspomniała o pilnowaniu diety, regularnej opiece specjalisty i staraniach, które nie zawsze przynoszą idealne rezultaty: "Ale tak naprawdę cukrzyca mnie nie powstrzymuje od pełni życia, nie rezygnuję z niczego, dbam o dietę, stałe kontrole u diabetologa, nie zawsze jest idealnie, ale staram się" - napisała Roxie.

Tej deklaracji towarzyszyło również znacznie bardziej osobiste wspomnienie. Zanim artystka pokazała pełne aktywności kadry, wróciła do czasu, w którym dopiero mierzyła się z wiadomością o chorobie.

Jedno pytanie skłoniło ją do tego wyznania

Okazją do podzielenia się tym doświadczeniem była sesja pytań i odpowiedzi na Instagramie. Jeden z obserwatorów poprosił piosenkarkę o fotografię przedstawiającą ją w chwili płaczu lub taką, na której nie czuła się korzystnie. W odpowiedzi artystka udostępniła niepublikowane wcześniej selfie ze szpitala.

Na zdjęciu widać zapłakaną wokalistkę. Zamiast pozostawiać odbiorcom domysły dotyczące okoliczności powstania fotografii, Roxie wyjaśniła, z jakiego momentu pochodzi ujęcie. Przyznała, że wiadomość o rozpoznaniu choroby była dla niej trudna do udźwignięcia: "To zdjęcie zrobione przy mojej pierwszej wizycie w szpitalu po diagnozie cukrzycy typu 1... Trochę mnie to wtedy przytłoczyło" - wyznała.

InstaStories opublikowane na profilu Roksany Węgiel Instagram @roxie_wegiel materiał zewnętrzny

O problemach zdrowotnych Roksany Węgiel jej fani dowiedzieli się, gdy wokalistka musiała chwilowo przystopować i trafić pod opiekę specjalistów. Ujawniła wtedy, że zdiagnozowano u niej cukrzycę typu 1. Gwiazda nie ukrywa przy tym, że wciąż uczy się funkcjonowania z chorobą.

Przy okazji osobistej publikacji artystka pomyślała również o obserwatorach, którzy także żyją z cukrzycą typu 1. Nawiązała do niedawno obchodzonego Światowego Dnia Cukrzycy i przekazała im słowa wsparcia: "Wysyłam dużo wsparcia dla osób, które też zmagają się z cukrzycą typu 1. Dbajcie o siebie! Niedawno był nasz dzień. Z tej okazji życzę Wam dobrych cukrów i siły" - podsumowała.