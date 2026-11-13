"Każdy utwór brzmi tak, jakby pochodził z innego świata. I właśnie o to chodzi, ponieważ próbujemy połączyć wszystkie te emocje związane z miłością, pożądaniem, głupotą i pewnego rodzaju mądrością, która przychodzi w darze wraz z tym wszystkim" - tak Josh Homme przedstawia zawartość albumu "Perfecth".

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- Gdy masz pięciu dobrych muzyków, to od ich dojrzałości będzie zależeć nie tylko to, ile każdy z nich zagra, ale też ile razy będzie w stanie odpuścić i pogodzić się z tym, że jego instrumentu nie słychać w którymś kawałku - opowiadał Michael Shuman (bas, klawisze) w rozmowie z Piotrem Witwickim dla Interii.

Amerykańska grupa właśnie wypuściła niezwykle mroczny teledysk "From The Cliff". To już trzeci klip do nowej płyty, w którym pojawiają się Polacy. W poprzednich dwóch występowali Mikołaj Jaroszyk i Lou Lou Safran (prywatnie jego siostrzenica), która oba klipy również współprodukowała i odpowiadała za ich obsadę jako kierowniczka castingu. W "From The Cliff" jedną z głównych ról zagrała Natalia Safran - mama Lou Lou i siostra Mikołaja.

"Kocham mocnego rocka, szczególnie muzykę QOTSA, a Josh jest prawdziwie wszechstronnym geniuszem muzycznym. Znamy się z chłopakami z zespołu od lat, więc praca nad tym projektem była prawdziwą przyjemnością" - opowiada pochodząca z Poznania Natalia Safran, która obecnie mieszka na stałe w Los Angeles z rodziną.

"'From The Cliff' jest bardziej filmem krótkometrażowym niż wideoklipem. Scenariusz napisał Josh wraz z Nathalią Pizarro, która jest niezwykle utalentowaną reżyserką i odpowiada również za reżyserię filmu. To, że za kamerą stała kobieta, widać w każdym ujęciu - takiego Josha nie widzieliśmy nigdy wcześniej, a historia jest zarazem romantyczna i krwawa. 'From the Cliff" opowiada o desperacji zrodzonej z przemocy i druzgocącej potrzeby ucieczki, które torują drogę do najpiękniejszej wizji miłości, pełnej czułej zmysłowości. To refleksja nad wyzwoleniem poprzez ucieczkę we własną wyobraźnię. Jeśli jest ona wystarczająco potężna, potrafi zmienić wszystko. Potrafi też wszystko zniszczyć" - podkreśla Natalia Safran.

W klipie "From The Cliff" zagrali także aktorka, ilustratorka i graficzka Kaiman Kazazian (ma na koncie współpracę z Laną Del Rey) i legenda deskorolki Steve Olson.

Wspomniana Nathalia Pizzaro obecnie zajmuje się postprodukcją swojego pełnometrażowego debiutu "ILLOMEN", w którym występuje m.in. Josh Homme. Obraz ma zadebiutować wiosną 2027 r. na filmowych festiwalach.

Kim jest Natalia Safran?

Aktorka, wokalistka i producentka ma w dorobku role w takich hollywoodzkich produkcjach, jak m.in. "Aquaman" (królowa Królestwa Rybaków), "Annabelle wraca do domu" (mordercze widmo krwawej Panny Młodej - Bloody Bride), "Legion samobójców: The Suicide Squad" (Kaleidoscope, której twarz przypomina tęczowy kalejdoskop) i "Strażnicy Galaktyki: Vol. 3" .

Natalia jest współwłaścicielką firmy The Safran Company, którą tworzy razem ze swoim mężem, brytyjskim producentem filmowym Peterem Safranem (współzarządzający i dyrektor generalny DC Studios, w barwach których pojawią się m.in. nowe filmy o Batmanie i Supermanie).

Poza muzyką i filmem zajmuje się działalnością charytatywną angażującą gwiazdy i najważniejsze osobistości Hollywood.

Pierwszy singel Natalii "Hey You" trafił na soundtracki takich produkcji, jak "Za jakie grzechy" z Renee Zellweger i "Nienawidzę Walentynek" z Nia Vardalos. Kolejne utwory pojawiały się w filmach "Hours" ("All I Feel Is You" - oficjalna piosenka i poza muzyką filmową, jedyna w filmie z ostatnią rolą tragicznie zmarłego Paula Walkera), "Anna" (otwierający film "Say Goodbye"), "Best Night Ever", "The Starving Games" ("The One For Me") oraz "Wybór" Nicholasa Sparksa ("Daylight" i "Black Betty" w wykonaniu Natalii Safran i jej brata Mikołaja Jaroszyka, z którym tworzą duet The Forevers ).