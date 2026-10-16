Przypomnijmy, że po zakończeniu trasy "M72 World Tour" Metallica rozpoczęła rezydenturę w kulistej hali Sphere w Las Vegas. Od początku października do połowy marca 2027 r. odbędą się w sumie 24 koncerty pod szyldem "Metallica: Life Burns Faster".

To na jednym z tych występów w stolicy hazardu James Hetfield podkreślił, że nie zamierza ze sceny wygłaszać żadnych deklaracji politycznych.

"Metallica nie jest tu, jak niektórzy inni artyści rozrywkowi, by wpływać na was za pomocą ich bredni. Żadnych bzdur. Jesteśmy tu, by zapomnieć o tym gównie, które jest na zewnątrz. Przesłaniem Metalliki jest miłość, energia i ciężka muzyka" - zadeklarował śpiewający gitarzysta legendy thrash metalu.

Roger Waters krytykuje lidera Metalliki. Padły mocne słowa

To właśnie do tych słów odniósł się Roger Waters, podczas wizyty w podcaście Katie Halper. To prowadząca zaczęła omawiać postawę Jamesa Hetfielda, który w swojej twórczości bezpośrednio nie odnosi się do polityki. Były lider Pink Floyd, znany ze swojego mocnego zaangażowania w tematy polityczne (jego wyraziste poglądy wielokrotnie budziły kontrowersje), nie krył ostrych słów wobec Hetfielda.

"Możemy przestać rozmawiać o tym d..ku? Nudzi mnie on. Jest kompletnym d..kiem i ma IQ równe 3. Dlaczego o nim rozmawiamy? Jest nikim. Może ma kilkaset milionów dolarów, ale jest d..kiem. I nie jest muzykiem. Słyszałem go. Słyszałem, jak grał na gitarze akustycznej i to było okropne. Nic mnie nie obchodzą tacy ludzie jak Metallica. Szkoda, że ten d..ek nie miał w młodości nikogo, kto wyjaśniłby mu, że bycie miłym jest ważniejsze niż ta głośna muzyka" - powiedział oburzony Roger Waters.

Kim jest Roger Waters?

83-letni dziś wokalista i basista - jeden ze współzałożycieli Pink Floyd - funkcję lidera tej grupy objął w 1968 r., po rozstaniu z chorym na schizofrenię Sydem Barrettem. W zespole był już, początkowo jako drugi gitarzysta, David Gilmour, dawny kolega Barretta i Watersa z czasów szkolnych. Skład uzupełniali perkusista Nick Mason i grający na instrumentach klawiszowych Rick Wright.

Do 1981 r. zespół pozostawał kwartetem, odpowiadając za największe klasyki nagrane pod tym szyldem. Choć z czasem udział Gilmoura stawał się coraz większy, w zespole cały czas pierwsze skrzypce grał Roger Waters, odpowiadając w dużej mierze choćby za kształt pomnikowego albumu "The Dark Side of the Moon" (1973). "Oczywiście byliśmy zespołem, było nas czterech, wszyscy wnieśliśmy swój wkład - ale to mój projekt i ja go napisałem. Więc... bla bla!" - irytował się Waters po latach w rozmowie z "The Telegraph".

Pod kierownictwem Rogera Watersa 10-osobowy zespół dowodzony na scenie przez jego syna, Harry'ego Watersa, zapowiada nowy projekt "Roger Waters Presents LEGACY - A Pink Floyd Show". Hołd dla złotej ery Pink Floyd z lat 1971-1979 (płyty "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" oraz "The Wall") zobaczymy również w Polsce - organizowany przez Live Nation koncert odbędzie się 30 maja 2027 r. w hali COS Torwar w Warszawie.