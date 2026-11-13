Roger Taylor odchodzi z Duran Duran. "To jedna z najtrudniejszych decyzji"

Oświadczenie Rogera Taylora pojawiło się w oficjalnych mediach społecznościowych Duran Duran. Muzyk podkreślił, że decyzję podjął po konsultacji z lekarzami. Dalsze koncertowanie mogłoby negatywnie odbić się na jego słuchu.

"To jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie kiedykolwiek musiałem podjąć. Gra na perkusji w tym zespole była radością mojego życia i nigdy nie zdołam wystarczająco podziękować fanom za miłość, którą okazywali nam przez te wszystkie lata" - napisał 66-letni perkusista.

Taylor przyznał, że długo zastanawiał się, kiedy powinien zakończyć koncertową karierę. Duran Duran właśnie wrócili z trasy po Wielkiej Brytanii i Europie, której ostatni występ odbył się w Madrycie. Ostatnie lata przyniosły grupie także drugi koncert w roli głównej gwiazdy BST Hyde Park oraz miejsce w Rock and Roll Hall of Fame.

Muzycy ponownie spotkali się również w studiu z Nilem Rodgersem. Efektem ich pracy był wydany wiosną utwór "Free to Love".

"Niełatwo było mi zdecydować, kiedy powinienem zakończyć karierę, ale czuję, że odchodzę w najlepszym możliwym momencie. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego zakończenia tego rozdziału. Przeżyłem z zespołem wiele wyjątkowych chwil, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci" - przekazał Taylor.

Na koniec zwrócił się do Simona Le Bona, Nicka Rhodesa i Johna Taylora, którym życzył powodzenia w dalszej działalności. Sam odchodzi, jak napisał, z dumą i wdzięcznością.

Duran Duran żegnają wieloletniego perkusistę

Pozostali członkowie Duran Duran nazwali Taylora swoim bratem i zapewnili, że w pełni popierają jego decyzję.

"Jego gra na perkusji pomogła ukształtować brzmienie Duran Duran już od samego początku. Jego powrót do zespołu w 2001 roku był niezwykle ważny dla nas wszystkich. Życzymy mu zdrowia i szczęścia. Zawsze będzie częścią tej rodziny" - napisali.

Roger Taylor dołączył do Duran Duran pod koniec lat 70. i brał udział w nagrywaniu pierwszych płyt grupy, w tym "Duran Duran", "Rio" oraz "Seven and the Ragged Tiger". To z nich pochodzą takie przeboje jak "Girls on Film", "Hungry Like the Wolf", "Rio" czy "The Reflex".

W połowie lat 80., zmęczony tempem pracy i życiem w trasie, wycofał się z zespołu. Po latach przyznał, że po setkach koncertów i podróży musiał na nowo nauczyć się zwyczajnego życia. Do Duran Duran wrócił w 2001 roku razem z pozostałymi członkami klasycznego składu.

Co dalej z Duran Duran?

Simon Le Bon, Nick Rhodes i John Taylor zapowiedzieli, że zespół będzie kontynuował działalność i pracował nad nowymi projektami. Nie podano jeszcze, kto zastąpi Rogera Taylora podczas kolejnych występów.

Ostatnim albumem Duran Duran jest "Danse Macabre" z 2023 roku. Grupa nie ujawniła na razie szczegółów kolejnego wydawnictwa.