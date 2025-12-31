Rick Allen z Def Leppard stracił rękę w wypadku. Został najlepszym perkusistą świata

Na początku lat 80. Def Leppard należeli do ścisłej czołówki rockowych zespołów działających na rynku amerykańskim. Album "Pyromania" z 1983 roku zapewnił im masową popularność poza Wielką Brytanią. Płyta przekroczyła w USA sprzedaż 10 milionów egzemplarzy, uzyskując status Diamentowej Płyty, a globalnie osiągnęła wynik ponad 25 milionów sprzedanych kopii.

Zespół regularnie pojawiał się w zestawieniach "Billboardu", a intensywna trasa koncertowa zakończyła się występem na stadionie w San Diego dla 55 tysięcy widzów. W tym okresie Def Leppard wyprzedzali w amerykańskich rankingach popularności m.in. The Rolling Stones i AC/DC.

Wypadek Ricka Allena

31 grudnia 1984 roku Rick Allen uczestniczył w wypadku samochodowym w okolicach Sheffield. W wyniku zdarzenia perkusista wypadł z pojazdu i doznał poważnych obrażeń, w tym urazu lewej ręki. Kończynę początkowo przyszyto, jednak z powodu infekcji konieczna była amputacja na początku 1985 roku.

Allen po latach wspominał moment bezpośrednio po wypadku w programie BBC "Fighting Back": "Wylądowałem na polu i pomyślałem, że moja ręka została w samochodzie".

Świadomość trwałej utraty ręki nie przyszła od razu.

"Nie miałem czegoś takiego, że nagle mnie uderzyło, że nie mam ramienia. To trwało dwa albo trzy tygodnie, zanim w pełni zdałem sobie z tego sprawę" - mówił.

Def Leopard wstrzymał działalność

W okresie rekonwalescencji perkusisty Def Leppard zawiesili nagrania i koncertowanie. Muzycy jednoznacznie deklarowali, że nie planują kontynuować działalności bez Allena. Decyzja ta miała istotne znaczenie dla dalszego przebiegu wydarzeń - zarówno artystycznych, jak i personalnych. Sam perkusista przyznawał, że był to dla niego skrajnie trudny czas. W rozmowie z "Page Six" mówił wprost: "Naprawdę nie chciałem tu być i czułem się pokonany".

Jak podkreślał, kluczowe okazało się wsparcie fanów, rodziny oraz zespołu. "Dostałem dużo zachęty, wszyscy próbowali mnie podnieść na duchu, aż w końcu zrozumiałem, że mogę to zrobić" - dodał.

Nowa technika gry na perkusji

Powrót Allena do zespołu wymagał gruntownej zmiany sposobu gry na perkusji. Instrument został zmodyfikowany tak, aby partie przypisane lewej ręce mogły być wykonywane za pomocą pedałów sterowanych stopami. W efekcie perkusista wypracował własny, odmienny styl, który stał się jego znakiem rozpoznawczym.

Pierwszym dużym sprawdzianem był występ Def Leppard na festiwalu Monsters of Rock w Donington w 1986 roku. Dla zespołu był to moment potwierdzający możliwość dalszego funkcjonowania w niezmienionym składzie.

Joe Elliott komentował wówczas krótko: "Robi świetnie swoją robotę jedną ręką, trzema czy dwiema - jakie to ma znaczenie?".

Największe sukcesy zespołu

Album "Hysteria" z 1987 roku, nagrany już z Allenem po wypadku, okazał się największym sukcesem w historii zespołu. Sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy i trafił na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Krytycy i dziennikarze zwracali uwagę, że okres największej popularności Def Leppard przypada właśnie na lata po wypadku perkusisty.

W 2021 roku Rick Allen został uznany za najlepszego perkusistę świata w głosowaniu czytelników "Music Radar". Def Leppard mają obecnie na koncie ponad 100 milionów sprzedanych płyt, a ich działalność trwa nieprzerwanie od blisko pięciu dekad.

