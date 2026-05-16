Reprezentant Izraela wygwizdany podczas finału. Tłum został wyciszony

Izrael wystąpił w finale jako trzeci. Już w pierwszych sekundach pojawienia się Noama Bettana na scenie w hali można było usłyszeć gwizdy, podobnie jak podczas pierwszego półfinału konkursu.

Mimo napiętej atmosfery występ przebiegał zgodnie z planem przygotowanym przez izraelską delegację. Bettan zaprezentował tę samą choreografię i oprawę sceniczną, które widzowie mogli oglądać już podczas wcześniejszych prób oraz półfinału.

Noam Bettan rozpoczął utwór samotnie na środku sceny, ubrany w ciemny, minimalistyczny strój. Towarzyszyły mu dynamiczne wizualizacje utrzymane w czerwono-czarnej kolorystyce oraz intensywne światła stroboskopowe.

W kolejnej części do wokalisty dołączyli tancerze, a choreografia - podobnie jak w półfinale - bazowała na gwałtownych, synchronicznych ruchach i budowaniu napięcia.

Realizatorzy transmisji starali się ograniczyć dźwięki dochodzące z publiczności, jednak reakcje widowni były momentami wyraźnie słyszalne.

To nie pierwszy taki incydent

Podobna sytuacja miała miejsce już podczas pierwszego półfinału Eurowizji w Wiedniu. Wówczas protestujący również zakłócali występ izraelskiego reprezentanta, a część osób została wyprowadzona z hali przez ochronę.

Incydent potwierdziły później Europejska Unia Nadawców oraz austriacki nadawca ORF. Organizatorzy informowali wtedy, że osoby zakłócające wydarzenie nie reagowały na prośby o zaprzestanie protestu.

Występ Izraela wywołał burzę w sieci

Obecność Izraela w Eurowizji od miesięcy wywołuje kontrowersje. Kilka krajów, w tym Hiszpania, Irlandia i Islandia, zdecydowało się wcześniej na bojkot tegorocznej edycji konkursu. W mediach społecznościowych regularnie pojawiały się apele o wykluczenie Izraela z rywalizacji. Z kolei zwolennicy obecności Izraela podkreślają, że Eurowizja powinna pozostać konkursem muzycznym, niezależnym od politycznych konfliktów.

Choć finał w Wiedniu miał być przede wszystkim muzycznym świętem, występ Noama Bettana po raz kolejny pokazał, że polityczne napięcia wokół Eurowizji nie słabną. I wszystko wskazuje na to, że dyskusje dotyczące udziału Izraela będą towarzyszyć konkursowi jeszcze długo po zakończeniu tegorocznej edycji

