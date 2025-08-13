Rag'n'Bone Man trafił do szpitala! Smutne informacje tuż przed występem w Polsce

Zespół Rag'n'Bone Mana na Instagramie opublikował oświadczenie, w którym przeprosił fanów za odwołany koncert: "Z przykrością informujemy, że dzisiejszy koncert w Kownie został odwołany, ponieważ Rag'n'Bone Man niestety zachorował. Obecnie szuka opieki medycznej i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia".

Organizatorzy imprezy na Litwie zapewnili, że muzyk zrobi, co w jego mocy, by zrekompensować fanom odwołany występ. Osoby, które zakupiły bilet proszone zostały o kontakt w sprawie zwrotów.

Co z występem Rag'n'Bone Mana w Poznaniu?

"Utknięcie w szpitalu na Litwie nie było na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Czy ktoś ogląda coś ciekawego? Mam mnóstwo czasu do zabicia. Przepraszam wszystkich, którzy mieli bilety na moje koncerty. Wierzcie mi, wolałbym być na scenie!" - pisał muzyk na swoim Instagramie.

Kolejnym przystankiem na trasie Rag'n'Bone Mana jest Polska. Muzyk już 14 sierpnia ma zaplanowany koncert na poznańskim BitterSweet Festivalu. Zaniepokojeni fani czekają na informację ze strony organizatorów i artysty. Na ten moment nie wiadomo, czy występ dojdzie do skutku.

"Jesteśmy w kontakcie z managementem artysty. Będziemy przekazywać informacje na bieżąco" - informują organizatorzy wydarzenia w Poznaniu.

Między 14 a 16 sierpnia na BitterSweet Festival wystąpi szereg polskich i zagranicznych gwiazd takich jak Nelly Furtado, Melanie C, Post Malone, Taco Hemingway czy Bedoes 2115.

