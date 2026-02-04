"Muszę coś powiedzieć" - napisał tylko Roger Taylor, publikując bez zapowiedzi solowy utwór "Chumps". W piosence perkusista grupy Queen śpiewa o "człowieku bez moralności" i "pozbawionym wartości". Padają też słowa o "jednoosobowej katastrofie" i "człowieku chciwości i zdrady".

Choć w nagraniu nie pada imię i nazwisko Donalda Trumpa, obserwatorzy i fani nie mają wątpliwości, że prezydent USA jest (anty)bohaterem tekstu.

Kilka dni wcześniej pojawiły się informacje, że grupa Queen nie pojawi się na koncertach w Stanach Zjednoczonych, które muzycy określili mianem "niebezpiecznego miejsca".

Queen kontra Donald Trump. "Jednoosobowa katastrofa"

Raptem dzień po premierze piosenki "Chumps" gitarzysta Brian May w mediach społecznościowych pokazał nagranie, które podsyłało mu sporo jego fanów. Chodzi o wideo przedstawiające obraz namalowany przez zwolennika Donalda Trumpa. Prezydent USA występuje w roli dyrygenta orkiestry złożonej przez polityków Republikanów. Jak muzyczne tło służył przebój "Who Wants to Live Forever" Queen (obecnie w nagraniu nie ma już dźwięku).

78-letni gitarzysta Queen podkreślił, że nie wyrażał zgody na wykorzystanie tego utworu. Zapytał też fanów o zdanie, jakie kroki powinni podjąć.

"Czy uważacie to za... inspirujące? Elektryzujące? Atrakcyjne? Przerażające? Śmieszne? Piękne? Żałosne? Desperackie? Urocze? Godne pogardy? Patriotyczne? Narcystyczne? Artystyczne? Nieodpowiednie? A może niewarte komentarza. Czy uważacie, że my, Queen, powinniśmy wyrazić sprzeciw? A może oklaskiwać? Czuć złość? A może wdzięczność, zaszczyt? A może po prostu uśmiechnąć się łagodnie?" - napisał Brian May, apelując o zachowanie kultury wypowiedzi.

Przypomnijmy, że 24 listopada 2025 r. minęły 34 lata od śmierci Freddiego Mercury'ego. Wokalista zmarł w wieku 45 lat na zapalenie płuc w związku z osłabieniem spowodowanym AIDS. Basista John Deacon przeszedł na emeryturę w 1997 r.

Wspólne granie kontynuują Brian May i Roger Taylor, początkowo - lata 2004-2009 - jako Queen + Paul Rodgers (z wokalistą znanym z Free i Bad Company), a od 2012 r. jako Queen + Adam Lambert z finalistą amerykańskiego "Idola".

