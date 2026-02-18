Kelly Osbourne przez lata kariery borykała się z nadmiarem kilogramów. Internauci często złośliwie opisywali jej wygląd, podczas gdy wokalistka nie przywiązywała do tego zbyt wielkiej wagi. W mediach drwiono z jej dystansu do tematu mody czy urody. Wreszcie, po latach negatywnych komentarzy, gwiazda zdecydowała się utrzeć nosa krytykom i w 2018 r. poddała się operacji bariatrycznej. Efektem zabiegu było pozbycie się aż 40 kg.

Metamorfozę Kelly dopełniła także nagła zmiana stylu życia oraz przewietrzenie całej garderoby. Piosenkarka utrzymała zgrabną sylwetkę nawet po urodzeniu syna, Sidneya, który dziś ma już 3 lata. Niestety z czasem fani zaczęli dostrzegać, że nieustanne chudnięcie Osbourne zmierza w złym kierunku.

Po śmierci ojca Kelly Osbourne całkowicie straciła apetyt. "Robię, co mogę, by jakoś funkcjonować"

Po odejściu Ozzy'ego Osbourne'a w lipcu ubiegłego roku - będącego jedną z największych legend muzyki, a prywatnie także ojcem Kelly - celebrytka zaczęła zmagać się nie tylko z żałobą, lecz także z ponowną lawiną komentarzy dotyczącą jej wyglądu. Internauci niezwykle krytycznie podeszli do jej gwałtownej utraty wagi. W odpowiedzi na nieprzychylne opinie 41-latka nagrała wideo (które później zniknęło z jej mediów społecznościowych), gdzie wyjaśniła, że po śmierci ukochanego ojca zmaga się z brakiem apetytu.

"Do osób, które myślą, że są zabawne i złośliwe, pisząc komentarze typu: ‚Czy jesteś chora?' albo ‚Przestań brać Ozempic, źle wyglądasz'. Mój tata zmarł, robię co mogę, by jakoś funkcjonować" - mówiła wtedy Kelly.

W całej sprawie głos zabrała także matka celebrytki, Sharon Osbourne. Stanęła w obronie córki, podkreślając jej kiepski stan po odejściu Ozzy'ego. Zaapelowała do internautów twierdząc, że Kelly nie ma obecnie siły na konfrontowanie się z nagonką w sieci. "Ma rację. Straciła ojca, w tej chwili nie jest w stanie normalnie jeść" - powiedziała w rozmowie z Piers'em Morganem. "To tarcza ludzi nieszczęśliwych. To kwestia zazdrości i zniekształconego postrzegania innych… Szczerze mówiąc, współczuję takim osobom. Coś jest nie tak w ich życiu, nie są szczęśliwi" - dodała, opisując komentujących w sieci ludzi.

Dyskusja na temat niezdrowego wyglądu Kelly Osbourne nie cichnie. Obawy wyrażają już nawet osoby z jej najbliższego otoczenia

Niedawno Kelly Osbourne pokazała się na gali wręczenia nagród Grammy, podczas której upamiętniono jej ojca. Kreacja wokalistki - czarna sukienka z wycięciem, podkreślająca szczupłą sylwetkę - wyeksponowała jej wychudzone ramiona. Wygląd celebrytki ponownie stał się przedmiotem dyskusji w mediach, a tym razem do głosu doszły nie tylko obce jej osoby, lecz także bliscy przyjaciele.

W zagranicznych mediach pojawił się komentarz osoby z najbliższego otoczenia Kelly, która wyraziła zaniepokojenie wyglądem celebrytki. Informator "Daily Mail" podkreślił, że na zdjęciach publikowanych w internecie gwiazda i tak wygląda o wiele lepiej niż na żywo. Zdaniem przyjaciela jej obecna sylwetka nie jest okazem zdrowia.

"Ona wygląda jeszcze szczuplej na żywo, to jest przerażające. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, jest to, że jej twarz wydaje się zapadnięta, przez co kości policzkowe są wyraźnie widoczne. Kiedy mówi, wygląda to inaczej, dziwnie, nienaturalnie. Jest przepiękna, ale bycie tak szczupłą nie jest normalne" - podsumowała cytowana przez zagraniczny portal osoba z otoczenia Kelly Osbourne.

Anonimowy informator podkreślił również, że Kelly jest w fatalnym stanie emocjonalnym po odejściu Ozzy'ego. Wyraził swoje obawy, dotyczące dalszego funkcjonowania celebrytki. Jego zdaniem kolejne medialne burze i wzmożony stres mogą jeszcze bardziej negatywnie odbić się na zdrowiu wokalistki.

