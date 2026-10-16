"Naprawdę nie mam innego wyjścia ani wyboru, gdyż zdrowie jest dla mnie priorytetem. Jestem wdzięczny za życie wypełnione darem muzyki... Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej drodze" - napisał w mediach społecznościowych Glenn Hughes na początku sierpnia, ogłaszając zakończenie trwającej blisko sześć dekad imponującej kariery koncertowej.

Już wówczas rockman zapowiadał, że z powodu niekorzystnych wyników badań czeka go kolejna operacja na otwartym sercu.

Glenn Hughes po 10-godzinnej operacji. "Wdzięczność ponad wszystko"

Teraz na relacji na Instagramie 75-letni wokalista i basista przekazał, że właśnie wrócił do domu po trwającym osiem dni pobycie w Centrum Medycznym Ronalda Reagana UCLA, uznawanym za najlepszy szpital w Kalifornii. To właśnie tam przeszedł 10-godzinną operację na otwartym sercu.

"Wdzięczność ponad wszystko" - powiedział Glenn Hughes.

To właśnie problemy z sercem sprawiły, że muzyk odwołał swoją wiosenną trasę w USA, a także późniejsze koncerty w Europie. Hughes miał być jedną z gwiazd Sound Of Ages Festival w Zamku Ćmielów. 22 sierpnia. Ostatecznie na tej imprezie wystąpili m.in. Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero & Gus G., Masterplan oraz polskie grupy Leash Eye i Deathyard.

Po raz ostatni na scenie wokalista i basista pojawił się 1 sierpnia w składzie gwiazdorskiego projektu Kings Of Chaos w kasynie Agua Caliente w Rancho Mirage w Kalifornii. Towarzyszyli mu m.in. znani z Bon Jovi gitarzyści Richie Sambora i Phil X, Matt Sorum (były perkusista Guns N' Roses i Velvet Revolver), Steve Stevens (gitarzysta Billy'ego Idola), Jack Blades (m.in. Damn Yankees) i Kevin Cronin (REO Speedwagon).

- Przede wszystkim trudno stwierdzić, kiedy jest właściwy moment. To może być jutro, to może być za pięć lat, to może być w każdej chwili. Póki co nie myślę o tym. W najmniejszym stopniu nie czuję, żeby coś zbliżało się do końca - mówił Glenn Hughes jesienią 2025 r. o swojej emeryturze w rozmowie z Jarosławem Kowalem dla Interii.

Kim jest Glenn Hughes?

Urodzony w Wielkiej Brytanii Glenn Hughes (nazywany "The Voice of Rock", czyli "Głos rocka") fanom znany jest z występów w Trapeze i Deep Purple (lata 1973-76); współpracował też m.in. z gitarzystą Tonym Iommim z Black Sabbath (płyta "Seventh Star" nagrana pod szyldem Black Sabbath feat. Tony Iommi z 1986 r., oraz wydawnictwa "The 1996 DEP Sessions" i "Fused" już jako Iommi i Hughes). Od końca lat 70. równolegle prowadzi karierę solową.

Z Deep Purple Glenn Hughes nagrał klasyczne płyty "Burn" (1974), "Stormbringer" (1974) i "Come Taste The Band" (1975). Po odejściu wokalisty Iana Gillana i basisty Rogera Glovera do współpracy przyjęci zostali wówczas wokalista David Coverdale i właśnie Hughes. W 2016 r. wraz z Deep Purple został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Muzyk jest też członkiem działającej od 2009 r. supergrupy Black Country Communion, w skład której wchodzą także wirtuoz gitary Joe Bonamassa, perkusista Jason Bonham (syn legendarnego bębniarza Led Zeppelin Johna "Bonzo" Bonhama) i klawiszowiec Derek Sherinian (eks-Dream Theater).

W latach 2019-2023 występował jako frontman gwiazdorskiego zespołu The Dead Daisies. W 2026 r. powrócił na gościnne występy pod szyldem The Purple Daisies, grając z tą formacją utwory The Dead Daisies i Deep Purple.

Solowy dorobek Glenna Hughesa zamyka płyta "Chosen" z 2025 r.